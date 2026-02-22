Dos muertos al ser arrollados por un vehículo de la caravana de la Vuelta a Ruanda

El suceso ocurrió en la zona de Gabiro, unos 55 kilómetros al noroeste de Kigali, la capital del país centroafricano, por donde discurrió la primera etapa de la competición, de 173,6 kilómetros, entre Rukomo y Rwamagana, informó la organización de la prueba ciclista en su cuenta de X.

Además de los dos fallecidos, seis personas resultaron heridas y tuvieron que recibir asistencia médica, aunque la organización no dio más detalles sobre su estado físico.

La policía ruandesa ha abierto una investigación para conocer con más detalles las causas del siniestro.

"Expresamos nuestras condolencias a las familias afectadas y nuestro compromiso con la seguridad del público", señaló el comunicado de la organización.

La ministra de Deportes ruandesa, Nelly Mukazayire, lamentó el accidente: "Este es un momento muy triste para el Tour de Ruanda. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de las víctimas y deseamos una pronta recuperación a los heridos".

En un mensaje en X, Mukazayire remarcó que el accidente pone de relieve "la importancia de la seguridad vial y de permanecer siempre alerta tanto al volante como animando a los ciclistas durante la carrera".

"Deseamos mucha suerte a todos los equipos y corredores y esperamos un Tour de Ruanda seguro y exitoso", añadió la ministra.