Kibet, mejor marca mundial del año en 10K; Yann Schrub y Megan Keith, récords europeos

En categoría masculina el ganador de esta edición ha sido Kibet, que se impuso en el kilómetro final a Yann Schrub y al que aventajó en cuatro segundos, y que logró el nuevo récord de Europa, que lo situó en 26:43 minutos, dos segundos menos que la marca que en Valencia logró el sueco Andreas Almgren, quien este domingo repitió su tiempo en la capital de la Plana.

En la categoría femenina, la victoria fue para Makandi con un tiempo de 29:34 minutos. La segunda clasificada fue la también keniana Nelvin Jepkemboi, que finalizó a 10 segundos, y en tercer lugar entró en meta la etíope Dera Dida, con un tiempo de 29:50 a solo 16 segundos de la primera clasificada.

En cuarto lugar terminó la británica Megan Keith, que también logró batir el récord de Europa al completar los 10K en un tiempo de 30:07 minutos.

El recorrido de este 10K Facsa Castelló volvió a cumplir con las expectativas, que ayudaron a los atletas para lograr sus objetivos con cuatro participantes que bajaron de los 27 minutos en categoría masculina, al ser cuarto el keniano Silas Senchura, con un tiempo de 26:58 minutos.

Entre los deportistas españoles, Abdessamad Oukhelfen, que finalizó undécimo, con 27:48 minutos, logró la mínima para clasificarse para el Campeonato de Europa de 10.000.

En mujeres fueron ocho las atletas que bajaron de los 31 minutos, entre ellas Purity Kajuju (30:25), Eilish MCColgan (30:35), Diana Chepteek (30:45), y Jana Van Lent (30:50).

Los atletas que tomaron la salida en el 10K Facsa Castelló fueron 2.800 en una jornada festiva en la ciudad que contó con numerosos puntos de animación, a la vez que se celebra la Marató bp Castelló, que suma otros 1.200 deportistas.