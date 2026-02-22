Leonard Kipngeno y Keitelo Hariso, de Kenia, se adjudican la maratón de Castellón

El keniano Kipngeno rompió la carrera a mitad del recorrido y dejó atrás a sus rivales con tal de buscar una gran marca en su debut en la distancia y, finalmente, se quedó a solo diez segundos de poder batir el récord de la prueba masculina que ostenta desde 2024 el corredor eritreo Kibrom Ghebrezgiabhier.

Kipngeno marcó un tiempo de 2:07:35 marcó el keniano, que completó la mitad de la prueba en solitario, y entró en meta con una diferencia de cuatro minutos y medio respecto a sus perseguidores, el segundo clasificado fue el etíope Dereje Baysa con un tiempo de 2:12:01 horas. Completó el podio otro debutante en la maratón, su compatriota Bedru Sirur, que finalizó con un tiempo de 2:13:28.

Otro de los favoritos, el también etíope Tokuma Fita, fue cuarto, con 2:23:36 horas, lejos de su mejor tiempo a casi 11 minutos. El castellonense Fernando Ruiz finalizó como el primer español en la quinta posición con 2:27:32 horas.

En la categoría femenina, la atleta etíope Hariso ganó en solitario tras correr gran parte de la maratón en solitario, con un ritmo constante que no pudieron seguir sus perseguidoras y con una marca de 2:31:41 horas, con lo que corredora keniana Dorine Jerop mantiene el récord en 2:29:39 horas, que consiguió en 2024.

Hariso logró aventajar en más de dos minutos a la siguiente atleta en cruzar la línea de meta. La keniana Lucy Chepoghon Chelele fue segunda, con un registro de 2:33:56, y también aventajó a la siguiente clasificada, Meseret Tafa Gemechu, en otros cerca de dos minutos al finalizar en 2:35:52 horas.

Cerca de 1.200 participantes tomaron la salida de esta Marató bp Castelló en su 15ª edición, celebrada en un día de fiesta en la capital de la Plana que se sumaron a los 2.800 atletas que participaron en el 10K Facsa Castelló.