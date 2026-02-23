Los mejores especialistas mundiales en bicicleta todoterreno se citan en el sur de España

La carrera comenzará en Granada con una etapa contrarreloj de 16 kilómetros, una vez que fue suspendida la primera jornada por los efectos de los recientes temporales, con medio millar de ciclistas entre todas las categorías.

El Klimatiza Orbea Team afrontará la Andalucía Bike Race con un bloque de máximas garantías y liderado por el granadino David Valero, que será la referencia deportiva de una formación diseñada para pelear por los puestos de honor, máxime cuando en su currículum tiene el subir al podio de la Copa del Mundo o ser medallista olímpico

Junto a Valero, la alineación del equipo la completan el italiano Samuel Porro, ganador en 2024, Sebas Gesche, Luis Martínez, Marc Stutzmann y José Dias, un sexteto de primer nivel que combina experiencia, calidad y ambición.

El triunfo en la categoría masculina estará más abierta debido a la ausencia del italiano Fabian Rabensteiner y el suizo Casey South, los ganadores de 2025.

Igualmente estarán en la línea de salida otros como los neerlandeses Jelle Wietse Jongedijk y Bas Looijen o el colombiano Leonardo Páez.

En la carrera femenina, la colombiana Mónica Calderón y la neerlandesa Tessa Kortekaas encabezarán la participación y liderarán el Massi ISB Sport, que volverá a situarse en la línea de salida con un bloque de primer nivel y el objetivo claro de mantener su papel protagonista en la prueba andaluza.

El conjunto defenderá el título conquistado en 2025 por Calderón y Kortekaas, quienes regresan como una de las parejas favoritas tras firmar una actuación dominante el pasado año.

En aquella edición, el segundo puesto fue para Meritxell Figueras y Claudia Peretti, que en esta ocasión correrá con la malagueña Natalia Fischer, bicampeona de Europa.

Ambas defenderán los colores del Extremadura–Ecopilas alineará a Natalia Fischer en una combinación que mezcla experiencia, solidez y ambición.