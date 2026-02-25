Jueves 26 de febrero de 2026

Buenos aires. Marcelo Gallardo dirige este jueves al River Plate por última vez, en el encuentro contra Banfield, en la séptima fecha del Torneo Apertura de Argentina, al haber anunciado su renuncia como entrenador del club 'millonario'.

Redacción Deportes. La eliminatoria de acceso a octavos de final de la Liga Europa se completa este jueves con los partidos de vuelta Ferencvaros-Ludogorets (ida 1-2), Viktoria Plzen-Panathinaikos (2-2), Estrella Roja-Lille (1-0), Stuttgart-Celtic (4-1), Genk-Dinamo Zagreb (3-1), Bolonia-Brann (1-0) y Nottingham-Fenerbahce (3-0).

Redacción Deportes. Se completa este jueves las eliminatoria de acceso a octavos de final de la Liga Conferencia con los partidos Fiorentina-Jagiellonia (ida 3-0), Samsunspor-Shkendija (1-0) y Celje-Drita (3-2), Rijeka-Omonia (1-0), Lech Poznan-Kuopio (2-0), AZ Alkmar-Noah (0-1), Crystal Palace-Zrinski (1-1) y Lausana-Sigma Olomouc (1-1).

- Premundial. América: Puerto Rico-Canadá (00.10 GMT), Nicaragua-México (01.10) y EEUU-República Dominicana (03.10).

- NBA: Indiana Pacers-Charlotte Hornets y Philadelphia 76ers-Miami Heat (00.00 GMT), Atlanta Hawks-Washington Wizards, Brooklyn Nets-San Antonio Spurs y Orlando Magic-Houston Rockets (00.30), Chicago Bulls-Portland Trail Blazers (01.00), Dallas Mavericks-Sacramento Kings (02.30), Phoenix Suns-Los Angeles Lakers y Utah Jazz-New Orleans Pelicans (02.00) y Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves (03.00).

- Euroliga. 29ª jornada (FOTO): Kosner Baskonia-Valencia Basket (19:30 GMT) y Real Madrid-Bayern de Múnich (19:45).

- Copa Libertadores. 2ª fase, vuelta: Guaraní (PAR)-Juventud (URU) (22.00 GMT) y Tolima (COL)-Dep. Táchira (VEN) (00.30 GMT del viernes).

- Liga Europa. Eliminatoria de acceso a octavos, vuelta (FOTO): Ferencvaros-Ludogorets, Viktoria Plzen-Panathinaikos, Estrella Roja-Lille y Stuttgart-Celtic (17.45 GMT) y Genk-Dinamo Zagreb, Bolonia-Brann, Nottingham-Fenerbahce y Celta-PAOK (20.00).

- Liga Conferencia. Eliminatoria de acceso a octavos, vuelta (FOTO): Fiorentina-Jagiellonia, Samsunspor-Shkendija y Celje-Drita, Rijeka-Omonia (17.45 GMT) y Lech Poznan-Kuopio, AZ Alkmar-Noah, Crystal Palace-Zrinski y Lausana-Sigma Olomouc (20.00).

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 26ª jornada.

- Previa del sorteo de la Liga de Campeones del viernes.

- DP World Tour. Abierto de Sudáfrica, en el Stellenbosch (hasta 1).

- PGA Tour. Cognizant Classic, en Palm Beach Gardens, Florida (EEUU) (hasta 1).

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Tailandia, primero de la temporada.

- Torneos ATP 500 de Dubai (FOTO) y Acapulco y 250 de Santiago de Chile (hasta 28) (FOTO).

- Torneos WTA 500 de Mérida (México) y 250 de Austin (EE.UU.) (hasta 28).

