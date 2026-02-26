El español Alejandro Del Rey, líder tras la primera jornada del Abierto de Sudáfrica

Del Rey, número 234 del ránking mundial, ha logrado ponerse por delante gracias a un gran inicio en el que ha logrado tres "birdies" consecutivos para más tarde lograr otros tres y fallar en el penúltimo hoyo con un "bogey".

Con un golpe más que el español, se encuentran el sudafricano Herman Loubser y el estadounidense Johannes Veerman, empatados en el segundo puesto con un par de -4.

En el cuarto puesto se encuentran hasta seis golfistas, entre ellos el español Ángel Ayora que con cuatro "bogeys", cinco "birdies" y un "eagle" cierra su jornada con 67 impactos.

En el torneo de Dubái se entrega una dotación de hasta millón y medio de dólares en los que el campeón se asegura más del 15% del premio.