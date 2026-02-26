El Gobierno italiano propone conceder la ciudadanía a un atleta paralímpico colombiano

Este reconocimiento deberá ser ahora refrendado por el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella.

Castro Grueso, nacido en 1992, es un es un destacado esgrimista en silla de ruedas que reside y entrena en Roma desde 2022.

La propuesta de concederle la nacionalidad, según el Gobierno de Giorgia Meloni, ha surgido del ministro su Interior, Matteo Piantedosi, y del de Deporte y Juventud, Andrea Abodi, y cuenta con el beneplácito del titular de Exteriores, Antonio Tajani.

Tras presenciar el asesinato de su madre a los 16 años y sufrir un accidente de tráfico que le dejó sin movilidad en las piernas, su carrera deportiva alcanzó relevancia internacional al competir como integrante del equipo paralímpico de refugiados en los Juegos de París 2024.

La concesión de la ciudadanía italiana por méritos especiales es un reconocimiento excepcional que el Estado otorga a personas extranjeras que se han destacado por su contribución al país o por su especial relevancia social, cultural o deportiva.