Eliud Kipchoge reconoce su afición por el fútbol y por el Real Madrid

"Me gusta el tenis, me gusta verlo y ver cómo la gente entrena", comenzó, preguntado por sus aficiones durante el acto de presentación de un nuevo reloj inteligente de la empresa china de tecnología Huawei. "Soy fan del fútbol, anoche me quedé viendo el Real Madrid-Benfica", añadió, en referencia al encuentro de este miércoles.

El atleta, de 41 años y que confirmó el pasado noviembre que ya no correrá ninguno más de los Grandes Maratones, admitió que le gustaría que el Real Madrid ganara la Liga de Campeones y que el mejor jugador del equipo blanco es el francés Kylian Mbappé.

El bicampeón olímpico de maratón (2016 y 2020) y Premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2023 ya conocía la ciudad de Madrid, en la que se impuso en dos ocasiones en la tradicional carrera de 10 kilómetros San Silvestre Vallecana (2005 y 2006).

Kipchoge fue la primera persona en bajar de 27 minutos en esa prueba (26:54). "Seguiría corriendo en 27 minutos los 10 kilómetros en Madrid, por qué no", dijo, entre risas, 20 años después de convertirse en pionero.

"En el futuro vendré y la correré otra vez. Me gustaría inspirar otra vez a tanta gente, sería genial", concluyó.