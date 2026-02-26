La lucha por el Globo de Cristal se fragua en la prueba andorrana de la Copa del Mundo

La Audi FIS World Cup Andorra 2026 tendrá un total de 66 esquiadoras de 15 países, de las cuales 64 competirán en descenso y 62 en supergigante. Destaca la baja de la norteamericana Lindsey Vonn, lesionada grave tras una caída en los Juegos Olímpicos de Invierno, y, por contra, vuelve la italiana Federica Brignone. La esquiadora de Milán, de 35 años, consiguió dos oros en la cita olímpica en supergigante y gigante.

La clasificación de descenso está liderada por Vonn que antes de su lesión había acumulado 400 puntos, con una ventaja de 144 sobre la segunda, la alemana Emma Aicher, que junto a Kira Weidle-Winkelmann, con 232 puntos, esperan recortar la desventaja respecto a la estadounidense.

Ambas brillaron en la cita olímpica, en la combinada por equipos y Aicher acabó segunda en la prueba de descenso en Cortina de Ampezzo. Mientras tanto, la italiana Laura Pirovano llega como cuarta clasificada con 207 puntos.

En los dos supergigantes que se disputan el sábado y el domingo pueden variar la clasificación de la general. Sofia Goggia llega como líder con 280 puntos seguida de la esquiadora de Nueva Zelanda, Alice Robinson con 220 puntos.

La esquiadora de Bérgamo busca su primer Globo de Cristal en supergigante de su carrera. También tiene opciones la francesa Romane Miradoli, la checa Ester Ledecká, la alemana Emma Aicher o la austríaca Cornelia Huetter.

También destaca la presencia de la italiana Federica Brignone, la vigente campeona del curso pasado, que no tiene opciones en la general ya que reapareció en la última Copa del Mundo disputada antes de los Juegos Olímpicos por una lesión grave.

La pista Àliga de descenso tiene una longitud de 2,4 km y un desnivel de 751 metros con una pendiente media del 28%. Como puntos destacados está el Salt del Gall situado en la mitad de la parte alta de la pista y el Curvone, la curva más emblemática del trazado en la parte baja.