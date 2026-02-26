Steelers, el peor equipo para trabajar en la NFL; Dolphins, el mejor, según la NFLPA

"Art Rooney ocupa el último lugar en la liga en cuanto a disposición a invertir en instalaciones, una tendencia que se refleja en las malas calificaciones de las instalaciones de los Steelers en todos los ámbitos", escribió la NFLPA en su informe según ESPN, en referencia al propietario de los Steelers.

Es la primera vez desde que la NFLPA instauró este sistema de evaluación para las franquicias, hace cuatro años, que los Steelers ocuparon el último lugar.

Esta encuesta califica las condiciones de trabajo, instalaciones y trato que cada equipo brinda a sus jugadores.

Pittsburgh, que el año pasado ocupó la vigésima octava posición, fue la peor franquicia este año debido a las quejas de que en las instalaciones sólo hay cinco baños para el róster de 53 jugadores, de las malas condiciones de los campos de entrenamiento, la poca inversión en mejoras, el desempeño de varios de sus entrenadores, entre otros factores.

En el lado opuesto de la lista, los Miami Dolphins fue por tercer año consecutivo el equipo con calificaciones más altas.

Completan el top 10 de las franquicias mejor evaluadas los Minnesota Vikings, Washington Commanders, los campeones Seattle Seahawks, como la cuarta mejor, seguida de Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, los Houston Texans, Atlanta Falcons, Detroit Lions y Denver Broncos.

A los Steelers, los peor calificados, les siguen los Arizona Cardinals, en el lugar 31; Cleveland Browns, 30; Tampa Bay Buccaneers, 29; Cincinnati Bengals, 28; Kansas City Chiefs, 27; New England Patriots, campeones de la Conferencia Americana en el lugar 26; y los New York Giants en el 25.

Los resultados de estas evaluaciones se dieron a conocer a pesar de la resistencia de varios de los propietarios de la NFL, que incluso presentaron un recurso ante la liga, que fue desestimado, para eliminar estas encuestas al sentirse exhibidos ante los medios y afición en general.