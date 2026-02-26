Vrabel dice que entrenadores de la NFL deben velar por la salud mental de los jugadores

"Tenemos la oportunidad de ver a estos chicos cada mañana y verles la cara, por lo que después de unas semanas sabemos perfectamente cuando algo no anda bien. No te limites a preguntarle a alguien cómo está; siempre debe haber un seguimiento", afirmó el 'coach' del equipo campeón de la Conferencia Americana.

Vrabel habló en referencia al fallecimiento de Rondale Moore, receptor de 25 años de los Minnesota Vikings, quien el pasado domingo fue encontrado sin vida, según reportes policiales, por una herida de arma de fuego autoinfligida.

El entrenador de 50 años, campeón en su etapa de jugador con los Patriots en tres Super Bowl al lado de Tom Brady, habló de la presión a la que están sometidos desde el fútbol americano universitario, algo que se incrementa cuando llegan al profesionalismo.

"Amamos aquello para lo que nos preparamos, pero lo cierto es que aquí te juzgan. Tienes que estar en paz con el hecho de ser juzgado. Por eso todos necesitamos a alguien con quien hablar ya que el camino de cada persona es distinto. No tengan miedo de sentarse y detenerse de verdad la próxima vez que le pregunten a alguien cómo está; este es un negocio de mucha presión", puntualizó.

Vrabel, designado como Entrenador del Año de la temporada 2025 de la NFL, aseguró que lo más duro para muchos de los jóvenes es cuando se derrumban al no cumplir con las expectativas que los medios generan en torno a ellos.

"No todos van a terminar siendo estrellas ni van a ser titulares. El camino es diferente para cada uno cuando las cosas se ponen complicadas, por eso digo, no tengas miedo ni dudes en detenerte la próxima vez que le preguntes a alguien cómo está y te sientes a escucharlo", concluyó.

Vrabel habló en el NFL Scouting Combine en el Lucas Oil Stadium de Indianapolis, Indiana; evento en el que directivos y entrenadores de la liga evalúan a los más destacados talentos del fútbol americano colegial previo al Draft del próximo mes de abril.