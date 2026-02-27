El Catalunya depende de sí mismo para ser primero; el Barceloneta pendiente del golaveraje

La primera fase de la segunda competición continental de clubes llega a su fin y, con los dos representantes españoles ya clasificados matemáticamente para los cuartos de final, el liderato es el único objetivo que queda por decidir, con ambos bien posicionados para lograrlo.

El Catalunya se ganó el derecho a depender de sí mismo en la cuarta jornada, cuando le arrebató el golaveraje particular al vigente subcampeón de la Eurocopa tras imponerse por tres goles (10-13), resultado que compensó la derrota por dos tantos encajada en la capital catalana (13-15).

Actualmente el líder es el Padova, que cumplió ante el Keruleti (5-13) en el regreso a la competición tras el parón de dos meses por el Europeo de selecciones. Sin embargo, el triunfo italiano no altera las cuentas del conjunto barcelonés, que sabe que una victoria en esta última jornada le devolverá la primera posición del grupo.

Sobre el papel, el objetivo parece al alcance del equipo que dirige Javier Belmonte, que ya derrotó con claridad al cuadro magyar en la ida (21-12) y buscará repetir triunfo para cerrar primero una hasta ahora notable aventura continental.

Por su parte, el Atlètic Barceloneta seguirá con atención la resolución de su grupo. Aunque afronta el segundo de los dos descansos previstos en las seis jornadas de esta primera fase, el conjunto de Chus Martín dejó su trabajo hecho y ahora solo debe esperar para confirmar el liderato.

El equipo marinero necesitaba vencer al Grand Nancy y, a ser posible, ampliar al máximo la diferencia de goles, dado que el golaveraje general decide la primera plaza tras el empate en los duelos directos frente al Padova (derrota 13-11 en Italia y victoria 13-11 en Barcelona).

Consciente de esa circunstancia, el Barceloneta no especuló y firmó un contundente 29-6, una renta de 23 tantos que, sumada al +10 acumulado previamente en la comparación de resultados ante el mismo rival, eleva la diferencia global a +33.

De este modo, salvo que el conjunto italiano, campeón de la Eurocopa en 2024, se imponga por 34 goles o más, el Atlètic Barceloneta cerrará como líder la primera fase en la primera participación continental de su historia.