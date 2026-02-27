El israelí Itamar Einhorn se apunta su segunda etapa al esprint en Ruanda

Un día después de verse superado en la línea de meta por alemán Jermaine Zemke (REMBE rad-net), el ganador de la primera jornada volvió a ser el primero en la bajada a la meta (2:00.59), seguido de Luke Finlay Tarling, su compañero de equipo, que también mantiene el liderato de la general con el alemán Moritz Kretschy (NSN Development Team).
En el grupo de cabeza con el mismo crono entraron los españoles Hodei Muñoz (Soudal Quick-Step) y Roger Pareta (Movistar Academy). El colombiano Jonathan Guatibonza (Movistar Academy) se quedó descolgado y perdió más de 7 minutos respecto al ganador.
Kretscky encarará este sábado como líder la penúltima etapa (17:48.00), sin cambios en la clasificación, seguido del también alemán Adamietz Johannes (REMBE|rad-net) a 2:02 minutos; el etíope Desta Amaniel Teweldemedhn (Amani), a 2:18 y el belga Marivoet Duarte (Lotto–Groupe Wanty), a 2:32., cuarto.
La jornada de mañana, séptima, transcurrirá entre Musanze y Kigali sobre 147,2 kilómetros, con final en alto, después de cuatro puertos.