El italiano Andrea Pavan, en estado grave al caer por el hueco de un ascensor en Sudáfrica

Pavan, de 36 años y 249 en el ránking mundial, iba a participar desde ayer, jueves, en el Abierto de Sudáfrica del DP World Tour, el circuito europeo, en la localidad de Stellenbosch, en el suroeste del país, cerca de Ciudad del Cabo.

En la víspera, cuando se encontraba en su alojamiento privado, cerca del Club de Golf de Stellenbosch, abrió la puerta del elevador y se precipitó por el hueco al no estar la plataforma, sin que hayan trascendido más detalles del percance.

El exgolfista estadounidense Matt Van Zandt, antiguo compañero de equipo de Pavan en la Universidad, informó de su estado físico en la plataforma GoFundMe, donde impulsó una campaña para recabar fondos con los que ayudar a la familia del jugador italiano.

Pavan deberá estar al menos seis semanas hospitalizado antes de poder ser trasladado a Dallas (Estados Unidos), donde reside, según señaló Van Zandt en la web solidaria a partir de la información proporcionada por la familia.

Con el fin de ayudar a su esposa, Audra, y a sus tres hijos de corta edad, Van Zandt animó a hacer donaciones para financiar los gastos médicos.

"Ya se ha sometido a al menos una cirugía mayor y necesitará atención médica continua (...) Varios compañeros jugadores y amigos ya han visitado a Andrea en el hospital y dicen que se encuentra bien de ánimo", señaló Van Zandt.

El golfista inglés Marco Penge fue uno de los jugadores que trasladaron su apoyo a Pavan: "Terrible noticia. Les mando todo mi cariño a Andrea y a su familia. ¡Es un tipo genial! ".

Pavan, que llegó a ser el 65 del mundo, tiene en su palmarés dos títulos del circuito europeo obtenidos en 2018 y 2019.