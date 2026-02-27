El italiano Andrea Pavan se recupera tras caer por el hueco de un ascensor en Sudáfrica

Pavan, de 36 años y 249 en la clasificación mundial, fue operado del hombro y de la espalda el mismo día que ingresó en un hospital de Ciudad del Cabo y, a pesar de la gravedad de los traumatismos, su vida no corre peligro.

"Me estoy recuperando en el hospital (...) Ahora tengo mucha rehabilitación y mucho trabajo por delante, pero la atención que he recibido hasta ahora del personal del hospital Mediclinic ha sido increíble", valoró el golfista romano en un comunicado distribuido por el DP World Tour.

El accidente ocurrió en la víspera del Abierto de Sudáfrica del circuito europeo en el que iba a participar Pavan a partir del jueves, en la localidad de Stellenbosch, en el suroeste del país, cerca de Ciudad del Cabo.

Cuando se encontraba en su alojamiento privado, cerca del campo de golf, abrió la puerta del elevador y se precipitó por el hueco al no estar la plataforma, sin que hayan trascendido más detalles del percance.

"Los últimos dos días han sido difíciles, pero estoy en muy buenas manos y la visita y el contacto de tantos jugadores, cadis y personal ha significado mucho para mí", remarcó Pavan, quien agradeció todo el apoyo recibido en nombre de su esposa, Audra, y de sus tres hijos.

Deberá estar al menos seis semanas hospitalizado antes de ser trasladado a Dallas (Estados Unidos), donde reside, según reveló el exgolfista estadounidense Matt Van Zandt, antiguo compañero suyo de equipo en la Universidad a partir de la información que le facilitó la cuñada de Pavan.

Van Zandt informó de su estado físico en la plataforma GoFundMe, donde impulsó una campaña para recaudar fondos con los que ayudar a la familia del jugador italiano a hacer frente a los gastos médicos.

El golfista inglés Marco Penge fue uno de los jugadores que trasladó su apoyo al italiano: "Terrible noticia. Les mando todo mi cariño a Andrea y a su familia. ¡Es un tipo genial! ".

Pavan, que llegó a ser el número 65 del mundo, tiene en su palmarés dos títulos del circuito europeo, obtenidos en 2018 y 2019.