El tenista argentino Leonardo Aboian, sancionado con 6 años y 9 meses por corrupción

El porteño, que ha competido principalmente en torneos del circuito ATP Challenger e ITF World TenisTour, alcanzando su mejor ranking ATP en dobles, en abril de 2025 (puesto 229), admitió haber amañado ocho de sus partidos individuales y de dobles entre 2018 y 2025.

Aboian, actualmente 668 en dobles en el ranking ATP, aceptó todos los cargos presentados por la ITIA, entre los que se incluyen facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pagos por no esforzarse al máximo y no denunciar prácticas corruptas.

También aceptó la sanción económica acordada con la ITIA y renunció a su derecho a una audiencia ante un Oficial de Audiencias Anticorrupción (OAA) independiente.

El argentino, de 27 años, que ya había sido suspendido de manera provisional desde el 19 de septiembre de 2025 por la ITIA por sospechas de corrupción, deberá cumplir la sanción de 81 meses como período de inelegibilidad que finalizará hasta el 18 de junio de 2032. Lo anterior sujeto al pago de las multas pendientes y tras el descuento del tiempo cumplido bajo la suspensión inicial.

Con esta sanción a Aboian le queda prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional. EFE