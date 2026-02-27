Fernando Mendoza, ansioso por tener a Tom Brady como mentor en los Raiders

"¿Quién no admira a Tom Brady? Tiene más anillos de Super Bowl que nadie. Así que esa oportunidad sería fantástica. Tom Brady es el mejor de todos los tiempos por un amplio margen y tener la oportunidad de tenerlo como mentor significaría muchísimo para mí. Estoy esperando que suceda", afirmó el mariscal de campo de origen cubano.

Mendoza, ganador del trofeo Heisman al mejor jugador del fútbol americano colegial en 2025, habló en el 'NFL Scouting Combine', evento en el que entrenadores y directivos de los equipos de la NFL se reúnen para evaluar a los más destacados talentos del fútbol americano universitario.

"Trabajar con Brady me permitirá aprender mucho y esto se trata de eso; aprender. A mí me encanta aprender. Sé que va a ser un largo camino. Y tener la posibilidad de tener un mentor como Brady sería impresionante y significativo para mi carrera", subrayó el pasador, que llevó a los Indiana Hoosiers al título nacional.

El desempeño del jugador de 22 años en su última temporada universitaria casi le garantiza el lugar número uno de la primera selección del 'draft' a la que tienen derecho los Raiders, del que es propietario minoritario Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL.

Mendoza dijo que habló con el siete veces campeón del Super Bowl en la entrevista que tuvo con los directivos del equipo plata y negro.

"Cuando llegué a la entrevista formal con los Raiders, pude saludar brevemente por teléfono a Brady. Fue muy especial para mí. Espero verlo en persona algún día y como dije, aprender de él", señaló el pasador.

En campaña final, el ex mariscal de campo de Indiana pasó para 3.535 yardas y lideró en su posición con 41 pases de anotación. A cambio, sólo tuvo seis intercepciones.