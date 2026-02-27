Fraga y Manlleu afrontan una 'final' por el último billete a la Final a Cuatro

La tensión por la clasificación en esta última jornada de la liguilla se concentra en el Grupo B. La cuarta plaza de la fase final está en juego, mientras que Telecable y Vila-sana Coop d’Ivars (Grupo A), y Benfica (Grupo B), ya tienen asegurada su presencia en la lucha por suceder al Palau como campeón de Europa.

En esta pugna, ambos representantes españoles suman siete puntos tras la última jornada: el Manlleu ganó al Palau (1-3), y el Fraga empató con el Benfica (2-2). La diferencia clave está en el golaveraje general del Grupo B, que decidirá al clasificado en caso de empate.

El cuadro aragonés llega invicto a la jornada decisiva, con una victoria y cuatro empates (todos 2-2), acumulando un +4 en golaveraje. Por su parte, el Manlleu presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas, con un -3 en el golaveraje general, lastrado por los tropiezos ante el Fraga (4-0) y el Benfica (5-3).

El Fraga sabe que, si gana al Palau (19:00 CET), que ya no se juega nada, prácticamente asegurará su billete. Esto se debe a que es muy improbable que se dé la combinación necesaria para que el Manlleu iguale el golaveraje: debería ganar al Benfica por ocho goles o más y, al mismo tiempo, absorber todos los tantos que le endose el Fraga al Palau.

La vía más factible para que el equipo catalán se clasifique a la fase final por primera vez bajo el nuevo formato de la 'Champions' es vencer primero al Benfica (17:00 CET), con el liderato asegurado y sin nada en juego, y luego esperar un tropiezo del Fraga, ya sea un empate o una derrota.

En el Grupo A, la batalla se centra en el primer puesto. Vila-sana y Telecable llegan empatados a doce puntos, tras la revancha del cuadro ilerdense, que igualó a su rival en lo más alto de la tabla (4-2) después de caer en la ida (4-3).

El equipo liderado por Aina Florenza y Elsa Salvanyà, dos de las jugadoras más determinantes de Europa y máximas goleadoras con 11 y 7 dianas respectivamente, visita al colista Trissino (20:30 CET) con todo a favor para acabar líder.

El cuadro ilerdense parte con un +16 de golaveraje, fruto de sus goleadas en la primera fase, frente al +9 del Telecable, que recibe antes al Cerdanyola (19:15 CET). El Telecable deberá golear, pero incluso así su única vía para ser primero pasa porque Vila-sana se deje puntos en Italia.