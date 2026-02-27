Francesco Laporta toma el mando en solitario en Sudáfrica tras la segunda jornada

Laporta, de 35 años y 196 en el ránking mundial, firmó una tarjeta de 64 golpes, seis por debajo del par, con siete 'birdies' y un 'bogey', para encabezar el torneo con un total de -10.

En segunda posición, con un golpe más, está el inglés Nathan Kimsey (131) y, en tercer lugar, con dos golpes más, el sudafricano Dean Burmester (132), uno de los colíderes después de la primera ronda.

El mejor de la jornada fue el también sudafricano Hennie Du Plessis, que firmó una tarjeta de siete bajo par y ascendió 38 puestos en la clasificación hasta terminar cuarto (133 golpes) la segunda jornada.

El español Alejandro del Rey, que acabó la vuelta inaugural empatado con Burmester en la primera posición, sólo pudo reducir en un golpe el par en la segunda jornada, por lo que cayó al séptimo puesto en la tabla clasificatoria, con 134 golpes en total.

Los españoles Ángel Ayora (137) y Rafa Cabrera (138), como Del Rey, siguen adelante en la competición.

El Abierto de Sudáfrica, que este año cumple su 115ª edición, es uno de los torneos nacionales más antiguos del mundo.

Por su solera, tiene como premio extra que el campeón obtiene plaza para jugar la próxima edición del Masters de Augusta, previsto del 9 al 12 de abril.

También reparte tres billetes para el Abierto Británico de este año a los tres mejores clasificados que no tengan ya plaza asegurada.

No pasaron el corte los españoles Manuel Elvira (141 golpes entre las dos jornadas, uno sobre par), Jorge Campillo (142), Iván Cantero (143), Pablo Larrazábal (146) y Ángel Hidalgo (147), así como el mexicano Luis Carrera (142).