Lula recibe a Lucas Pinheiro, el primer oro brasileño en los Juegos Olímpicos de invierno

El encuentro en la sede del poder Ejecutivo​ celebró el logro histórico de Pinheiro, quien se convirtió en el primer sudamericano en alcanzar lo más alto del podio en una cita olímpica invernal.

Durante la ceremonia, Lula elogió la decisión del atleta de representar a Brasil pese a haberse formado deportivamente en Noruega.

"Es gran motivo de orgullo saber que alguien que estaba en Noruega, en un mundo totalmente diferente al nuestro, muy frío, con seis meses casi sin sol, recuerda que tenía una patria que elegir para competir por la medalla. Realmente te mereces más que elogios. Mereces la consideración del Gobierno brasileño y de la sociedad brasileña", afirmó el presidente.

Pinheiro, en su primera vez en suelo brasileño tras la victoria, destacó "el amor, la alegría y la vibra" del pueblo brasileño y afirmó que volver al país después del oro "fue maravilloso", según declaraciones divulgadas por el Gobierno.

"Es una sensación de mucho amor, mucha alegría, emoción. Es esa sensación la que me hizo enamorarme de los deportes, creciendo, jugando al fútbol en las calles de São Paulo, junto con mis primos, mis amigos, mis vecinos del barrio. Y es esa sensación la que quiero llevar al esquí alpino", dijo el campeón.

Nacido hace 25 años en Oslo, empezó a competir como Lucas Braathen para Noruega, país de su padre y con el que alcanzó los primeros cinco de sus seis triunfos en la Copa del Mundo.

Sin embargo, tras un breve receso en su carrera, hace dos años retornó al esquí con la bandera de Brasil, país en el que nació su madre.

Presente en la ceremonia, el presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB), Marco La Porta, agradeció el apoyo gubernamental y subrayó que este tipo de reconocimiento es fundamental para el desarrollo del deporte de alto rendimiento en la nación.

También participaron el ministro de Deportes de Brasil, André Luiz 'Fufuca' Carvalho; el director general del COB y exmedallista olímpico, Emanuel Rego; el presidente de la Confederación Brasileña de Deportes de Nieve (CBDN), Karl Anders Pettersson, y diversas autoridades del ejecutivo y legislativo.