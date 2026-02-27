México busca recuperar el Mundial de Saltos cancelado en Jalisco tras ola de violencia

“Estamos trabajando, porque no hubo quizás suficiente comunicación con nosotros”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde Sinaloa (noroeste), en referencia a la decisión de la World Aquatics de suspender la competencia programada del 5 al 8 de marzo.

La organización rectora de los deportes acuáticos anunció el jueves la cancelación del certamen tras evaluar los riesgos de seguridad en Zapopan y el estado de Jalisco, luego de los hechos violentos registrados tras un operativo militar contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el que murió su líder Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

Sheinbaum aseguró que el Gobierno, a través de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), mantiene contactos con organismos deportivos internacionales para intentar revertir la decisión.

“Rommel (Pacheco, director de Conade) está trabajando con, no sé si es federación o asociación internacional. También el secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) (está) en contacto”, apuntó.

La presidenta explicó que las preocupaciones provinieron de federaciones deportivas nacionales y no directamente de gobiernos extranjeros, lo que abrió la posibilidad de reconsiderar la sede.

“No fue (decisión) de los países, sino fue de las propias federaciones de algunos de los países que mostraron inquietud”, señaló.

Precisó que por ello su gobierno está “trabajando” para poder recuperar este torneo internacional.

“Entonces, todavía tenemos fe en que podemos recuperar este torneo, este Mundial”, añadió.

El evento en Zapopan formaba parte de la Copa Mundial de Saltos y era clasificatorio para la Súper Final Mundial prevista en Pekín del 1 al 3 de mayo, por lo que su cancelación implica que la clasificación se definirá con base en los resultados de la parada de Montreal.

La suspensión ocurrió en medio de preocupaciones internacionales sobre la seguridad en México tras los disturbios registrados en Jalisco, donde se reportaron incendios de vehículos, bloqueos y ataques a instalaciones tras el operativo federal contra el CJNG.

La cancelación del certamen se produjo pocas horas después de que la FIFA reiterara su confianza en México como una de las sedes del Mundial de fútbol de 2026, junto con Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en medio de cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en el país.