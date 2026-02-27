Sábado 28 de febrero de 2026

Redacción Deportes. Tras recuperar el liderato de LaLiga EA Sports española, el Barcelona recibe este sábado en la jornada 26, en el partido 100 de Hansi Flick como técnico azulgrana, la visita del Villarreal, tercer clasificado a 10 puntos y que encadena dos victorias como visitante, mientras que el Atlético de Madrid, cuarto a 13, visita al colista, el Real Oviedo.

Redacción Deportes. Las grandes clásicas de primavera tienen un interesante ensayo este sábado con la 81 edición de la Omloop Nieuwsblad, prueba del adoquines belga entre Gante y Ninove que presenta un cartel de lujo con la presencia del neerlandés Mathieu van der Poel estrenando la temporada.

Redacción Deportes. El cuádruple campeón de las IndyCar Series, el español Alex Palou, afirma en una entrevista con la Agencia EFE que antepone obtener la quinta corona a repetir triunfo en las 500 Millas de Indianápolis, en la víspera del inicio de una nueva temporada que considera complicado que supere a la anterior. Por Hugo Barcia.

Redacción Deportes. Continúa el Gran Premio de Tailandia, primera cita de los Mundiales de motociclismo de velocidad, con los últimos entrenamientos libres, las sesiones de clasificación y la carrera al esprint de MotoGP en el circuito de Buriram.

- Entrevista con el piloto español Álex Palou, cuatro veces campeón de las IndyCar Series y que en 2026 lucha por el cuarto título consecutivo. Por Hugo Barcia. (FOTO) (VÍDEO)

- IndyCar 2026. Primera carrera: Gran Premio de San Petersburgo (Florida, EEUU). Sesión de clasificación (21.35 GMT).

- NBA: Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers (18.00 GMT) y Miami Heat-Houston Rockets (20.30), Washington Wizards-Toronto Raptors (00.00), Golden State Warriors-Los Angeles Lakers (01.30), Utah Jazz-New Orleans Pelicans (02.30).

- 81ª Omloop Nieuwsblad, en Bélgica. Gante-Ninove, de 207 km.

- 26ª Faun-Ardèche Classic, en Guilherand-Granges (Francia) sobre 188 km.

- Copa del Mundo. Supergigante femenino en Soldeu (Andorra) (09.15 GMT).

- Copa del Mundo. Descenso masculino en Garmisch Partenkirchen (Alemania) (10.45 GMT).

- Se reanuda la Copa del Mundo de saltos tras los Juegos Olímpicos de invierno. Prueba de vuelo en Kulm (Austria) (12.30) GMT.

- Liga inglesa (jornada 28): Bournemouth-Sunderland (12:30 GMT), Burnley-Brenford, Liverpool-West Ham y Newcastle-Everton (15:00) y Leeds-Manchester City (17:30).

- España. LaLiga EA Sports. 26ª jornada (FOTO): Rayo-Athletic (13.00 GMT), Barcelona-Villarreal (15.15), Mallorca-Real Sociedad (17.30), Oviedo-Atlético de Madrid (20.00).

- 140 Reunión Anual de la IFAB en Hensol, Gales (08.30 GMT).

- Liga alemana (jornada 24): Dortmund-Bayern Munich (17:30 GMT).

- Liga francesa (jornada 24): Havre-PSG (20:05 GMT).

- Liga italiana (jornada 27): Como-Lecce (14:00 GMT), Verona-Nápoles (17:00) e Inter-Génova (19:45).

- Sudamericano sub-20 femenino, clasificatorio para el Mundial, en Paraguay. Última jornada: Colombia-Argentino-Brasil-Venezuela y Ecuador-Paraguay

- México: El líder Guadalajara visita al campeón Toluca, Cruz Azul a Monterrey, el Tigres UANL al América, Puebla al San Luis y Necaxa al León, en el cierre de la octava jornada del Clausura del fútbol mexicano.

- Uruguay. Previa del Clásico que pondrá cara a cara a Nacional y Peñarol en un encuentro enmarcado en la cuarta fecha del Torneo Apertura uruguayo.

- Honduras: Se inicia la octava jornada del torneo Clausura de Honduras con el juego entre Juticalpa y Victoria.

- DP World Tour. Abierto de Sudáfrica, en el Stellenbosch (hasta 1).

- Entrenamientos libres (01.40 a 03.40 GMT), sesiones de clasificación (03.50 a 07.20) y carrera al esprint de MotoGP (08.00) del Gran Premio de Tailandia, en el circuito de Buriram.

- Torneos ATP 500 de Dubai (FOTO) y Acapulco y 250 de Santiago de Chile (hasta 28) (FOTO).

- Torneos WTA 500 de Mérida (México) y 250 de Austin (EE.UU.) (hasta 28).

