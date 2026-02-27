Van der Poel, favorito en una Omloop que abre la primavera de clásicas

La Omloop ofrece casi 208 km entre Brujas y Ninove plagados de cotas y tramos adoquinados propicios para clasicómanos puros e incluso para velocistas, los cuales tendrán sus opciones. En el pronostico luce con más fuerza Van der Poel, pero la oposición será muy fuerte, por lo que el resultado admite sorpresas.

Van der Poel, reciente campeón del Mundo de ciclocross por octava vez, tiene en el Alpecin dos bazas más con Jasper Philipsen y Kaden Groves, mientras que en el Visma no se descarta la baza del francés Christophe Laporte ante la ausencia de Wout van Aert.

Un hombre a tener muy en cuenta es el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), un hombre explosivo en los muros cortos y hábil sobre los adoquines, además de rápido ante un posible desenlace al esprint.

De cerca aparecen dos belgas, Arnaud de Lie, líder dle Lotto Intermarché y uno de los velocistas más potentes del pelotón, y Tim Wellens (UAE), reciente vencedor en la Clásica de Jaén.

Para el caso de esprint puro la nómina de candidatos es amplia. Destacan Paul Magnier (Soudal Quick-Step), Matthew Brennan (Visma), Jasper Philipsen y Kaden Groves (Alpecin), el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), este año ganador en Almería y Valencia, Jordi Meeus (Red Bull) o el noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), defensor del título.

El recorrido de la Omloop Nieuwsblad 2026 recorre consta de 207,2 kilómetros con inicio en Brujas, que sustituye a Gante, y meta en Ninove.

En el trayecto 12 cotas, algunas incluidas en el Tour de Flandes, como Eikenberg, con doble paso, Molenberg o Berendries. Además hay 13 tramos adoquinados. La parte final teine el ascenso al icónico Kapelmuur seguido por el Bosberg, última dificultad camino de la meta en Ninove, otrora llegada de 'De Ronde'.