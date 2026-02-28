Demi Vollering pone la Omloop en su palmarés

Ambas corredoras marcaron escapadas en los últimos 15 km, una vez que salieron con unos segundos de ventaja del Kapelmuur, el sector clave de la prueba. Desde ese momento marcharon juntas en perfecto entendimiento hasta meta, haciendo estéril el trabajo de las perseguidoras.

Vollering (Pijnacker, 29 años), doble vencedora de la Vuelta, se impuso con un tiempo de 3h.35.51, a una media de 38,1 km/hora, el mismo que su rival polaca. Cerró e podio otras neerlandesa, Loren Wiebes (SD Worx), a 21 segundos.

La Omloop tuvo una escapada interesante con Berton, Chabbey, Gasparrini y Aasebo, pero en los últimos obstáculos adoquinados las grandes favoritas impusieron su ley. El Kapelmuur, como en la prueba masculina, fue decisivo con su rampa terrible del 15 por ciento.

Vollering y Niewiadoma pasaron juntas el Bosberg y en la recta de meta se jugaron la gloria de poner su nombre en la carrera flamenca. La neerlandesa, fue más rápida, superior al esprint, y sucedió en el palmarés a la belga Lotte Claes, ganadora en 2025.