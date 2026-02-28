El español Elías Cuesta, seleccionador de EEUU, nominado a mejor técnico del mundo

El jiennense, de 40 años, ya rozó el galardón en 2018 y en 2022, cuando dirigía al equipo español de arco recurvo, y ahora repite como aspirante a este reconocimiento tras firmar una temporada sobresaliente al frente de Estados Unidos, con el que ha llegado a un acuerdo hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Después de los Juegos de París 2024, y con el objetivo marcado en la próxima cita olímpica, Elías Cuesta asumió la dirección técnica del combinado estadounidense de tiro con arco, con el que ha logrado grandes resultados en 2025.

Bajo su dirección, Estados Unidos conquistó el pasado año dieciséis medallas en Copas del Mundo, seis en los Campeonatos del Mundo Júnior y Cadete, y dos en el Campeonato del Mundo absoluto, además de conseguir tres clasificaciones para la final de la 'World Cup'.

Este balance confirmó el salto competitivo del equipo estadounidense y la capacidad del técnico andaluz, quien ha declarado que esta nueva nominación le “ilusiona”, pero ha subrayado que no puede vivir pendiente de ello.

“No puedo estar pensando en si me van a nominar o no; eso no depende de mí”, explicó en un comunicado Elías Cuesta, para quien su "obsesión es mejorar como entrenador" y que sus arqueros "progresen tiro a tiro".