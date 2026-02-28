Johannes Hoesflot Klaebo se exhibe en su regreso a la Copa del Mundo tras los Juegos

Klaebo, que ganó seis oros en Milán-Cortina 2026, uno en cada prueba olímpica del esquí de fondo, y que es líder de la general de la Copa del Mundo, ya había sido el mejor de la ronda clasificatoria (2:33.90), así como de sus series de cuartos de final (2:42.17) y semifinales (2:42.88).

En ambas series estuvo seguido muy de cerca por el también noruego Lars Heggen, que lidera la clasificación general de la Copa del Mundo en categoría sub-23. En la final, Heggen volvió a quedar justo por detrás de su compatriota (2:43.07). Tercero fue el austriaco Benjamin Moser (2:44.34).