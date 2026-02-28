Paul Seixas ofrece una clase magistral en la Clásica Faun Ardeche

Seixas (Lyon, 19 años) hace soñar a una afición francesa que asiste con dolor al hecho de que no haya ganado ningún corredor nacional el Tour desde Bernard Hinault en 1985. El joven lionés, de bisabuelo portugués, se apuntó la Faun Ardeche a lo campeón, emulando al propio Pogacar o a Van der Poel, quien minutos antes se apuntó la Omloop con otra gran escapada en solitario.

Seixas, quien recientemente estrenó su palmarés en la Vuelta al Algarve, fue el más fuerte en un recorrido exigente que guardaba su parte más dura para el último tercio. Atacó a 40 de meta, subiendo el Muro de Royes (6,8 km al 7,3), dejando la compañía de los grandes rivales de la prueba, el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma), el suizo Jan Christen (UAE) y el francés Lenny Martínez (Bahrain).

La joya del Decathlon ya no miró atrás, y lejos de ser reducido por los perseguidores, sacó una renta de casi 2 minutos que supo administrar hasta meta. Superó el Val D'Enfer y el Mur de Castebelle sin perder tiempo y remató como lo hacen los grandes.

Cruzó la meta con un tiempo de 4h.37.20, a una media de 40,5 km/hora en un recorrido montañoso. a 1.48 llegaron Christen, Jorgenson y Martínez. En la séptima plaza el colombiano Egan Bernal (Ineos), octavo el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar), y el primer español, dentro del top 10, noveno, Igor Arrieta (UAE).

La carrera se animó pronto con una escapada de 6 hombres que poco a poco fue perdiendo gas a medida que llegaba la parta más exigente del recorrido, en gran parte el mismo del Europeo 2025, donde aparecieron puntuales los favoritos. Entre todos se presentó en sociedad Paul Seixas, un chaval a tener en cuenta, que ha irrumpido para alcanzar cimas alta del ciclismo.

Seixas sucede en el palmarés al francés Romain Gregoire, quien a su vez tomó el testigo del español Juan Ayuso, ganador en 2024.