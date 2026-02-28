Un incendio afecta al Centro Olímpico de deportes acuáticos

“Afortunadamente, no debemos lamentar daños humanos. Las causas del incendio están siendo investigadas”, explicó el COCh en un comunicado.

“Desde el punto de vista deportivo, hemos contactado a las autoridades de Gobierno para solicitar su colaboración en la búsqueda de soluciones, y que esta situación no afecte la planificación deportiva de nuestros atletas”, añadió.

El centro está ubicado en Curauma, una localidad de la comuna costera del país a 100 kilómetros de Santiago.

Tres galpones, además de implementos deportivos, fueron las pérdidas materiales que afectan a los deportistas de las selecciones de ambas modalidades, entre ellos las medallistas panamericanas de remo Antonia y Melita Abraham.

Las consecuencias del incendio amenazan la participación de la selección chilena en el Sudamericano de Remo que se disputará en Asunción, Paraguay, en abril próximo y los Juegos Sudamericanos (Odesur) en Santa Fe, Argentina, en septiembre próximo, en el que también participa el canotaje.

Sesenta botes utilizados para el remo y los remoergómetros, para el entrenamiento simulado bajo techo, fueron afectados y según la prensa local se estima que las pérdidas se calculan inicialmente en 2,3 millones de dólares estadounidenses (dos mil millones de pesos chilenos aproximadamente).