Hodgkinson sigue deslumbrando camino de los Mundiales y firma su mejor marca en los 400

Un 'mordisco' que ratificó la condición de Hodgkinson, vigente campeona olímpica de los 800 metros, como la máxima favorita para colgarse la medalla de oro en los Mundiales en pista cubierta que se disputarán del 20 al 22 de marzo en la localidad polaca de Torun.

El objetivo más inmediato para la atleta británica, de 23 años, en una temporada en la que se ha marcado el reto de asaltar el legendario récord del mundo del mundo de los 800 metros al aire libre (1:53.28) de la checa Jarmila Kratochvilova vigente desde hace casi 43 años.

Para ello, Keely Hodgkinson, medalla de plata en los Mundiales al aire libre de Budapest 2023 y Eugene 2022, deberá rebajar en 1.33 segundos su hasta ahora mejor registro personal, los 1.54:61 que firmó en julio de 2024 en Londres.

"Estamos en el camino correcto y hemos visto pruebas en los entrenamientos que nos hacen pensar que es posible", señaló la atleta inglesa esta misma semana en declaraciones a la BBC.

Nada parece imposible para Hodgkinson, que el pasado 19 de febrero ya borró de los libros de historia otra legendaria plusmaca, el récord del mundo de los 800 metros bajo techo (1:55.82) que la eslovena Jolanda Ceplak estableció en 2002, tras correr en la localidad francesa de Lievin en un tiempo de 1:54.87 minutos.

Por su parte, la también británica Georgia Hunter Bell, vigente subcampeona del mundo en pista cubierta, se impuso en la final de los 800 metros con un crono de 1:57.80 minutos, que sitúan a la inglesa en la cuarta posición de la clasificación mundial del año.