Sofia Goggia: "Hoy he ganado lo que había perdido ayer; no pienso aún en la general"

La de Bérgamo, conocida como 'El Puma, lidera la general con 420 puntos, a falta de la Copa del Mundo de Val Di Fassa (Italia) y las finales de Copa del Mundo en Lillehammer (Noruega). "Antes de esta Copa del Mundo de supergigante también tenemos que competir en dos descensos. Vamos a ver qué puedo hacer. He hecho un gran fin de semana en Andorra ya que he esquiado muy sólido y me he demostrado a mi misma cómo tengo que esquiar". En el descenso fue tercera y, en el supergigante del sábado, sexta.

Después de su decepción en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, Sofia Goggia dio un golpe encima de la mesa superando a la alemana Emma Aicher, por 0"24, y a la noruega Kajsa Vickhoff Lie, por 0"31.

"Hoy he hecho un supergigante muy sólido y la línea y la estrategia ha salido como habíamos planeado, es decir, entrando desde la parte central y siendo mucho más correcta que en el supergigante del sábado. He tenido velocidad y estoy bastante contenta ya que tenía que esquiar fuerte para conseguir una gran victoria", explicó.

Además, también tuvo un toque de humor en relación a la canción 'Café con ron' del puertorriqueño Bad Bunny. "Hoy, después de la prueba, un café, y, esta tarde, un poco de ron para celebrarlo, ya que a la noche tengo que coger un vuelo en Barcelona y el martes a volver a entrenar", sentenció Sofia Goggia.