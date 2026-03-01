Polideportivo
01 de marzo de 2026 - 08:10

Sofia Goggia: "Hoy he ganado lo que había perdido ayer; no pienso aún en la general"

Andorra La Vella, 1 mar (EFE).- Sofia Goggia, líder de la general en supergigante después de su triunfo en el segundo Super-G, en la Copa del Mundo del sector Grandvalira El Tarter, en Andorra, tiene claro la importancia del segundo triunfo de esta temporada en esta modalidad y destacó al respecto que hoy ha ganado "lo que había perdido ayer", al tiempo que ha incidido en que no piensa "aún en la general".

Por EFE

La de Bérgamo, conocida como 'El Puma, lidera la general con 420 puntos, a falta de la Copa del Mundo de Val Di Fassa (Italia) y las finales de Copa del Mundo en Lillehammer (Noruega). "Antes de esta Copa del Mundo de supergigante también tenemos que competir en dos descensos. Vamos a ver qué puedo hacer. He hecho un gran fin de semana en Andorra ya que he esquiado muy sólido y me he demostrado a mi misma cómo tengo que esquiar". En el descenso fue tercera y, en el supergigante del sábado, sexta.

Después de su decepción en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, Sofia Goggia dio un golpe encima de la mesa superando a la alemana Emma Aicher, por 0"24, y a la noruega Kajsa Vickhoff Lie, por 0"31.

"Hoy he hecho un supergigante muy sólido y la línea y la estrategia ha salido como habíamos planeado, es decir, entrando desde la parte central y siendo mucho más correcta que en el supergigante del sábado. He tenido velocidad y estoy bastante contenta ya que tenía que esquiar fuerte para conseguir una gran victoria", explicó.

Además, también tuvo un toque de humor en relación a la canción 'Café con ron' del puertorriqueño Bad Bunny. "Hoy, después de la prueba, un café, y, esta tarde, un poco de ron para celebrarlo, ya que a la noche tengo que coger un vuelo en Barcelona y el martes a volver a entrenar", sentenció Sofia Goggia.