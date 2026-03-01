Sofia Goggia se acerca al Globo de Cristal de supergigante al ganar en el Principado

La de Bérgamo, de 33 años, volvió a la senda del triunfo y culminó un gran fin de semana después de una magnífica actuación en el segundo supergigante, realizando trazadas increíblemente ajustadas en la sección técnica.

Toda una exhibición magistral en la que paró el crono en 1'25"95 y quitó del primer puesto a la noruega Kajsa Vickhoff Lie, a la que sacó 0"31. De hecho, la esquiadora de Oslo capturó esa primera posición destronando a la suiza Corinne Suter por 0"29, pero la bajada de Sofia Goggia fue sensacional para sumar la victoria número 28 en Copa del Mundo, la novena en supergigante, y sumar 100 puntos para llegar a los 420 antes de disputar la próxima Copa del Mundo en Val di Fassa.

De hecho, la de Bérgamo celebró el triunfo cuando la alemana Emma Aicher se quedó en su bajada a 0"24. La de Sundsvall sumó 80 puntos con esta segunda plaza para continuar en el tercer lugar de la general con 304 puntos. Kajsa Vickhoff Lie descendió a la tercera posición de la prueba, a 0"31 de Goggia, y subió dos lugares en la general, de manera que se sitúa en sexta posición con 209 puntos.

La segunda de la general de supergigante, Alice Robinson, acabó en séptima posición, a 0"94 de Goggia, y sumó sólo 36 puntos para quedarse con 336 puntos, a 84 puntos de Sofia Goggia.

Sofia Goggia, que tuvo la gran decepción en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina con su salida de pista en el supergigante, ya ganó está temporada en el supergigante de Val d'Isère del pasado 21 de diciembre. Esta temporada también subió al el podio en St. Moritz con una tercera posición y fue segunda en Crans Montana.

En el supergigante del sábado finalizó en sexta posición. En la prueba destacó la octava posición de Federica Brignone, a 0"99, y la fuerte caída, nada más empezar, de la italiana Roberta Melesi.