De Örnsköldsvik 1976 a Milán-Cortina 2026: 50 años de movimiento paralímpico de invierno

198 Deportistas de dieciséis países, incluidos Suecia, Finlandia y Noruega, viajaron a Örnsköldsvik para competir en dos deportes: esquí alpino y esquí de fondo. Hubo competencias para atletas con amputaciones y para atletas con discapacidad visual.

La sueca Birgitta Sund se convirtió en la imagen de esos primeros Juegos al ganar tres medallas de oro esquí de fondo, mientras que Alemania Occidental encabezó el medallero con diez oros, doce platas y seis bronces.

Los segundos Juegos de invierno se celebraron en Geilo (Noruega) en 1980. Se añadió el patinaje de velocidad en trineo sobre hielo como prueba con medalla, atrayendo a 26 atletas de cinco países.

Todas las miradas en esta nueva disciplina estuvieron puestas en la anfitriona Brit Mjaasund Oejen, que consiguió los tres oros disponibles en patinaje aparte de otros dos en esquí de fondo. Noruega también encabezó el medallero con 54 medallas, incluidas 23 de oro.

Posteriormente Innsbruck (Austria) se convirtió en la primera ciudad en organizar los Juegos dos veces consecutivas, en 1984 y 1988. El programa de eventos de medalla también se amplió con la inclusión de las pruebas de descenso en esquí alpino.

Esos últimos Juegos fueron los de Knut Lundstroem, que se consagró en la historia paralímpica con una actuación sobresaliente al conseguir un total de siete medallas en esquí de fondo y patinaje de velocidad en trineo sobre hielo, un logro sin precedentes en los Juegos de Invierno.

En 1992 los Juegos se celebraron en Tignes y Albertville (Francia), dónde se reunieron 365 deportistas de 24 países, que compitieron en 79 eventos de medalla repartidos en tres deportes. Diecinueve de las 24 delegaciones participantes obtuvieron al menos una medalla, y Estados Unidos encabezó el medallero por primera vez en la historia de los Juegos.

Dos años después, en 1994, y para no coincidir con los de verano, se optó por empezar una nueva dinámica temporal en Lillehammer (Noruega). Los países participantes ascendieron a 31 en cinco deportes, incluyendo el hockey sobre hielo por primera vez.

Suecia se convirtió en la primera campeona de oro en esta disciplina, derrotando a los anfitriones, y el noruego Ragnhild Myklebust alcanzó estatus legendario al ganar nueve medallas (cinco oros, dos platas y dos bronces) en patinaje de velocidad en trineo sobre hielo, biatlón y esquí de fondo, un récord que se mantiene hasta hoy.

En 1998, Japón se convirtió en el primer país fuera de Europa en organizar los Juegos Paralímpicos de invierno en Nagano. Más de 560 atletas compitieron frente a más de 150.000 espectadores que se reunieron en la ciudad para presenciar las competiciones en cinco deportes.

La evolución y el crecimiento de los Juegos Paralímpicos de invierno han continuado sin cesar, con cada edición de los últimos treinta años marcando hitos y batiendo récords. Desde la inclusión del curling en silla de ruedas en Turin (Italia) en 2006 hasta la venta de 230.000 entradas en Vancouver 2010, récord de asistencia.

En Sochi (Rusia) 2014 se estrenó el snowboard, deporte que se siguió manteniendo en PyeongChang (Corea del Sur) en 2018 y en Pekín (China) 2022, unos Juegos que estuvieron marcados por la pandemia y la ausencia de público.

Los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo marcan el cincuenta aniversario de los Juegos de invierno. En esta ocasión compiten 665 deportistas de 50 países en seis deportes: biatlón, curling en silla de ruedas, esquí alpino, esquí de fondo, hockey sobre hielo y snowboard.