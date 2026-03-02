El Atlètic Barceloneta abre los cuartos ante el peligroso Brescia

El conjunto marinero, único representante español en la máxima competición continental tras la eliminación del Keio Sabadell en la primera fase, buscará empezar con buen pie su intento de regresar a la Final a Cuatro, a la que aspira por novena vez desde la temporada 2012-2013.

Esta segunda fase está compuesta por dos grupos de cuatro equipos, que disputarán seis jornadas con enfrentamientos de ida y vuelta. Los dos equipos que acumulen más puntos en cada grupo avanzarán a las semifinales, lo que aumenta considerablemente el nivel de exigencia.

El equipo dirigido por Fran Fernández completó una fase de grupos sólida, sumando 15 de 18 puntos posibles con cinco victorias y una única derrota, precisamente en la segunda jornada ante el Marsella francés (11-12).

En esta segunda fase, la exigencia será mayor y el margen de error mínimo. El Brescia será la primera piedra de toque para medir el verdadero nivel del Atlètic Barceloneta, que hasta ahora no ha resentido la salida del mejor jugador de Europa en 2025, Álvaro Granados, ni la retirada de la leyenda Felipe Perrone.

El cuadro italiano, que tras disputar semifinales consecutivas en 2021 y 2022 regresa al top ocho, cuenta con un equipo casi íntegramente formado por jugadores italianos como el guardameta Tommaso Baggi o Mario del Basso, reforzado por el montenegrino Vlado Popadic y el croata Ante Viskovic, sus principales amenazas ofensivas.

Aunque esta temporada se encuentra a la sombra del gran dominador del waterpolo italiano, el Pro Recco, en Europa el Brescia ha tenido un papel destacado, sumando 14 de 18 puntos posibles y llevando al límite al Ferencvaros, que no aseguró el liderato del Grupo C hasta la última jornada.

En el Grupo A, la primera jornada se completará con el duelo en tierras serbias entre el Novi Beograd, vigente subcampeón de Europa, y el Olympiacos griego, dirigido esta temporada por Elvis Fatovic, que realizó una notable primera fase.

Por su parte, en el Grupo B, la atención se centrará en el enfrentamiento entre los dos principales aspirantes al título: Ferencvaros y Pro Recco, quienes se han repartido las últimas seis 'Champions', con tres para cada uno.

Finalmente, el Mladost croata y el Waspo Hannover alemán, con pocas opciones de clasificarse, se enfrentarán en busca de tres puntos y de empezar con buen pie la liguilla con la esperanza de dar la sorpresa.