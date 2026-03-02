El colombiano Nicolás Echavarría sube al puesto al puesto 34 del mundo tras ganar en EEUU

El top 10 de la clasificación no ha presentado cambios notables. Al octavo puesto ha subido el estadounidense John Michael Spaun tras coronarse en el Genesis Invitational de Estados Unidos y releva así a su compatriota Xander Schauffele, que se ubica ahora en la novena plaza.

Los tres primeros de la clasificación se mantienen, de manera que el estadounidense Scottie Scheffler ocupa la cabeza del ránking, seguido del norirlandés Rory McIlroy en el segundo puesto y del inglés Tommy Fleetwood, que cierra el podio.

Por otra parte, el español David Puig desciende cinco puestos, hasta la posición 91, tras quedar en el lugar 51 del torneo de Adelaide en Australia y peleará por corregir su sitio en la tabla en el torneo de Hong kong, que dará comienzo el próximo jueves.

El mejor español de la jornada ha sido Ángel Ayora, que sube cuatro posiciones y logra su mejor clasificación histórica para situarse en el puesto 104 del ránking mundial tras quedar noveno en el Abierto de Sudáfrica.