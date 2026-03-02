Lunes 2 de marzo de 2026

- Seguimiento de la posible suspensión o aplazamiento de la Finalísima. La Federación Española (RFEF) mantiene contactos con la UEFA y Conmebol, organizadores del torneo, para monitorizar situación.

Madrid. El ataque a Irán, y la posterior respuesta de Teherán, a poco más de tres meses del comienzo del Mundial 2026, enfrenta a la FIFA a distintos escenarios que van desde la retirada de la selección iraní, clasificada para la fase final, a su sustitución por otra, además de a un aumento de la seguridad en el caso de que el conjunto, que disputará sus tres partidos en Estados Unidos, decida continuar en la competición.

Madrid. El dulce momento del brasileño Vinícius Junior, autor de seis goles en los cinco últimos partidos del Real Madrid, referente de nuevo cuando Kylian Mbappé mermó su rendimiento condicionado por sus molestias de rodilla, encara este lunes el duro examen que presenta el Getafe de José Bordalás, con una red defensiva que examinará la paciencia de un equipo obligado a ganar.

- El Barcelona y el Atlético de Madrid preparan este lunes el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el que los rojiblancos parten con ventaja: el 4-0 del Metropolitano de hace dos semanas.

Redacción Deportes. El Barcelona ecuatoriano, dos veces subcampeón, y el Botafogo brasileño, ganador del torneo en 2024, velan armas para su enfrentamiento de este martes, el primero de la tercera fase de la Copa Libertadores.

Buenos Aires. Prosigue la octava fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino con cuatro encuentros, entre los que destaca el Independiente Rivadavia-River Plate, que marca el comienzo de la era post-Gallardo en el equipo millonario.

- Fase de clasificación para el Mundial 2027. Zona América. Argentina-Panamá (21.30 GMT), Brasil-Colombia (22.00), Chile-Venezuela (23.00) y Cuba-Uruguay (00.00 del martes).

- NBA: Washington Wizards-Houston Rockets (00.00 GMT), Milwaukee Bucks-Boston Celtics (00.30), Utah Jazz-Denver Nuggets (02.00) Y Golden State Warriors-Los Angeles Clippers (03.00).

- Argentina. Torneo Apertura. 8ª jornada: Deportivo Riestra-Platense, Estudiantes La Plata-Vélez Sarsfield (22.15 GMT) y Banfield-Aldosivi e Independiente Rivadavia-River Plate (00.30 GMT).

- Copa Libertadores. Previa del partido de ida de la 3ª fase Barcelona (ECU)-Botafogo (BRA).

- Copa Sudamericana. Previas de los partidos de ida de la ronda peliminar Independiente (BOL)-Guabirá (BOL), Montevideo City (URU)-Defensor Sporting (URU), Cobresal (CHI)-Audax (CHI), Puerto Cabello (VEN)-Monagas (VEN) y Alianza Atlético (PER)-Deportivo Garcilaso (PER).

- España- LaLiga EA Sports. 26ª jornada (FOTO): Real Madrid-Getafe (20.00 GMT)

- España. Copa del Rey. Previa del partido de vuelta de semifinales Barcelona-Atlético de Madrid. (FOTO) (VÍDEO)

- Portugal. 24ª jornada: Gil Vicente-Benfica (20.15 GMT).

- Análisis del Gran Premio de Tailandia.

