Martes 3 de marzo de 2026

Barcelona. El Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles en el Spotify Camp Nou en el partido de vuelta las semifinales de la Copa del Rey con la clara ventaja del 4-0 logrado por el equipo rojiblanco hace dos semanas como anfitrión en el Riyadh Air Metropolitano.

Redacción deportes. La 58ª edición de la clásica Ename Samyn, que se disputa este martes entre las localidades francesas de Quaregnon y Dour con un recorrido de 203,8 km y 29 sectores de suelo adoquinado, ofrece opciones tanto a 'clasicómanos' puros como a velocistas, entre ellos el belga Wout van Aert, que abre la temporada después de superada una enfermedad.

- NBA: Charlotte Hornets-Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons y Orlando Magic-Washington Wizards (00.00 GMT), Miami Heat-Brooklyn Nets y Toronto Raptors-New York Knicks (00.30), Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies y Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs (01.00), Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans (03.30) y Sacramento Kings-Phoenix Suns (04.00).

- Santo Domingo. La selección dominicana que irá al Clásico Mundial de Béisbol se enfrenta en un partido de exhibición al equipo de Grandes Ligas Tigers Detroit, como parte de su preparación rumbo al torneo internacional que se celebrará del 5 al 17 de marzo en Miami, Japón y Puerto Rico con la presencia de veinte países Estadio Quisqueya. (FOTO)

- 58 Ename Samyn Classic, de 204 km entre Quaregnon y Dour, en Francia.

- Este miércoles quedarán 100 días para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

. El Mundial 2026 afronta una nueva crisis tras los bombardeos de Estados Unidos a Irán. Por Hugo Barcia.

. El último baile de Messi y CR7, el desafío de Mbappé y Lamine. Por Andrea Montolivo.

. Alojamientos agotados y entradas a precio de oro en EEUU. Por Jan Téllez Asensio.

. Serie sobre el estado de la selecciones americanas: Argentina, Brasil, Colombia, Canadá, Curaçao, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Haití.

. Información relacionada con las bajas confirmadas por lesión o decisión técnica, así como dudas de otras figuras por los mismos motivos.

- Copa Libertadores. 3ª fase, ida: Barcelona (Ecu)-Botafogo (Bra) (00.30 GMT).

. Previas de los partidos Carabobo (Ven)-Sporting Cristal (Per) y O'Higgins (Chi)-Tolima (Col).

- Copa Sudamericana. Preliminar, ida: Independiente (Bol)-Guabirá (Bol) y Montevideo City (Uru)-Defensor Sp. (Uru) (22.00 GMT), Cobresal (Chi)-Audax (Chi) y Puerto Cabello (Ven)-Monagas (Ven) (00.30) y Alianza Atl. (Per)-Deportivo Garcilaso (Per) (02.00).

. Previas de los partidos Blooming (Bol)-Bulo Bulo (Bol), Caracas (Ven)-Metropolitanos (Ven), At. Nacional (Col)-Millonarios (Col), Sportivo Trinidense (Par)-Olimpia (Par), U. De Chile (Chi)-Palestino (Chi) y Dep. Cuenca (Ecu)-Libertad (Ecu).

- España. Copa del Rey. Semifinales, vuelta: Barcelona-Atlético de Madrid (20:00 GMT) (ida 0-4). (FOTO)

- Liga inglesa (jornada 29): Bournemouth-Brentford, Everton-Burnley y Leeds-Sunderland (19.30 GMT) y Wolves-Liverpool (20:15).

- Copa de Italia (semifinales, ida): Como-Inter (20:00 GMT).

- Portugal. Copa. Semifinales, ida: Sporting-Oporto (20.45 GMT).

- Serie previa de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Información de David Ramiro, enviado especial.

. Entrevista con el brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional. Recursos de archivo en EFEServicios 8022701435

. Noruega, referencia histórica mundial de los Juegos de invierno.

- Bogotá. El Ministerio del Deporte de Colombia y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) suscriben una alianza para impulsar el laboratorio de control al dopaje de Bogotá. Centro de alto rendimiento. (FOTO) (VÍDEO)

- Previa del Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, que comienza este miércoles.

