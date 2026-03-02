Nueva York subasta recuerdos del 'Dream Team' de baloncesto de los JJ OO de Barcelona 1992

Sotheby's ofrece un total de 71 artículos de la colección personal del seis veces campeón de la NBA Scottie Pippen en unas subastas que empezaron este 2 de marzo y cerrarán el próximo 10 de marzo. Se espera una recaudación de más de 6 millones de dólares.

Una de las piezas mas destacadas son las zapatillas utilizadas y firmadas por Michael Jordan, para muchos el mejor baloncestista de siempre, en la final olímpica de Barcelona 1992, en la que el famoso 'Dream Team' estadounidense consiguió la medalla de oro.

Las zapatillas están valoradas entre 1,5 y 2,5 millones de dólares, y la puja inicial empieza en 500.000 dólares.

Otra pieza de alto valor es la camiseta vestida y firmada por Larry Bird en el último partido de la fase de grupos de esos JJ. OO. en el que se enfrentaron a España.

EE. UU. ganó los ocho partidos de ese torneo, todos ellos por un margen de más de 30 puntos de diferencia, y fue recordado como uno de los mejores equipos de la historia del deporte.

Entre la colección también sobresale la equipación del propio Scottie Pippen en el partido por el Oro ante Croacia y la chaqueta de la selección estadounidense que llevó el de Arkansas durante la ceremonia de entrega de medallas.

"Uno de los mayores logros de mi carrera fue formar parte del 'Dream Team' de 1992. Fue la oportunidad de jugar con deportistas a los que idolatraba, desde el mejor taponador, el mejor reboteador o el mejor anotador. Fue el mejor equipo de siempre", describe Pippen sobre esos JJ. OO. de Barcelona.

Scottie Pippen fue el gran escudero de Michael Jordan en los Chicago Bulls. Juntos ganaron 6 anillos de la NBA (1991-1993 de forma consecutiva y 1996-1998 de forma consecutiva) y en los últimos tres campeonatos conquistados formaron un tridente imparable con Dennis Rodman.

Entre otros de los logros de Pippen, fue siete veces 'All-Star', dos veces Oro Olímpico con EE. UU. y anotó más de 20.000 puntos en la NBA, lo que le sirvió para entrar en el Salón de la Fama.

"Las camisetas de las finales, especialmente para los coleccionistas estadounidenses, son muy importantes, así como las equipaciones de los Juegos Olímpicos del 'Dream Team' en Barcelona. Los coleccionistas se volverán locos por todas ellas", explicaron representantes de Sotheby's a EFE.

Sotheby's pone a subasta cuatro camisetas de distintas finales de NBA en las que los Bulls de Jordan y Pippen se hicieron con el anillo. Mientras que la de 1992 pasa más desapercibida, las de 1996, 1997 y 1998 cobran especial relevancia, cada una de estas tres con un precio estimado mínimo de alrededor de 200.000 dólares.

La equipación de las finales de 1997 es del duelo conocido como 'partido de la gripe', que Michael Jordan lideró con 44 puntos a pesar de sufrir una intoxicación alimentaria, mientras que la de 1998 es la de la temporada del 'Last Dance'. En 1996, los Bulls firmaron la mejor temporada regular hasta el momento, con una marca de 72-10.

Entre otros artículos a subasta hay pelotas de baloncesto firmadas, réplicas de los trofeos de la NBA, cajas de cereales con ilustraciones de los Chicago Bulls, sillas con dibujos del equipo y coloridas equipaciones de los partidos de 'All-Star', entre las que destaca la de 1994, cuando salió elegido MVP del partido.