Samuel Sánchez:"Relativa calma, pero preocupado por el devenir del conflicto"

"Aquí nadie obvia que hay un conflicto bélico importante, pero de momento estamos viviendo momentos de relativa calma. Nos llega información por las redes y a través del consulado, y seguimos las indicaciones en el sentido de salir a la calle lo menos posible. Se han oído dos explosiones lejanas, pero los efectos no se notan en la ciudad", explica a EFE Samuel Sánchez.

El exprofesional asturiano observa desde su alojamiento la vida cotidiana en Dubai, pero sin olvidar algunos acontecimientos vividos a consecuencia de los misiles que sobrevuelan ese espacio aéreo.

"Sabemos que están mandando misiles a las bases americanas cercanas. A veces explotan en el aire y llegan trozos de metralla. En ese sentido sí hay peligro de que te caigan algunos restos".

Según comenta el oro olímpico, "la vida que observamos es relativamente normal, ves a la gente que va al trabajo, al supermercado o al gimnasio. En los colegios están dando las clases online. Mi hijo está teletrabajando".

"Miedo no tengo porque hay mucha comunicación, tienes las redes sociales, me envían correos los españoles que a sus vez están conectados con el consulado. Lo que sí hay es preocupación por la evolución que pueda tener el conflicto, estamos viendo que se acerca a Europa. Lo que más preocupa es ver por donde puede salir este conflicto", señala.

Samuel Sánchez tiene previsto regresar a España el lunes 9 de marzo, pero en estos momentos el cierre del espacio aéreo y del aeropuerto de Dubai podría alterar sus planes.

"El espacio aéreo está cerrado, los vuelos cancelados. Yo vuelo el lunes día 9. Hay que mantener la calma y esperar el devenir del conflicto. Esta situación me recuerda a la del covid, por esa incertidumbre sin saber lo que puede pasar. Esperamos que se solucione todo, aunque parece que la bola va creciendo".

"Samu", que se encuentra en Dubai por asuntos familiares, considera que la guerra afecta en todos los aspectos y en todo el mundo, con la caída de los índices bursátiles, la subida del petróleo y con posible afectación en el mundo del deporte.