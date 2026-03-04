Citan a declarar al presidente de la empresa Cloudflare acusada de piratería por LaLiga

La declaración de Browning ante el juez que instruye el caso, así como la de un representante jurídico de la compañía, tendrá lugar el 7 de abril, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Cloudflare es una de las empresas a las que LaLiga responsabiliza de facilitar la apropiación indebida de los derechos de televisión del fútbol al permitir que webs que usan sus servicios como escudo digital emitan ese contenido de forma fraudulenta.

La compañía estadounidense es la principal proveedora mundial de herramientas de ciberseguridad a webs de empresas, pero también ejerce de servidor para quienes roban el contenido audiovisual a las plataformas que tienen los derechos, a los que dota de un anonimato que complica su persecución legal.

Además de la declaración a Browning, el juzgado solicita a la empresa estadounidense que identifique de forma completa de los clientes titulares de los dominios y direcciones URL identificados en la querella de la patronal de los clubes de fútbol profesional.

También requiere los justificantes de los pagos y abonos recibidos por cada uno de esos dominios, añaden las fuentes.

La querella de la entidad que preside Javier Tebas tiene como base la sentencia dictada en diciembre de 2024 por un juzgado de Barcelona que facultó a los operadores de internet llevar a cabo bloqueos dinámicos y en tiempo real de webs y aplicaciones que ofrecen partidos de forma ilegal, entre ellas, las que se alojan en Cloudflare.

El juez, no obstante, considera que no procede requerir a las compañías Vodafone, Telefónica, Digi y Masorange las comunicaciones que les haya remitido Cloudflare en relación con el cumplimiento de la resolución judicial emitida a finales de 2024.

LaLiga ha hecho de la persecución de la piratería uno de sus líneas de actuación prioritarias al considerar que causa entre 600 y 700 millones de euros en pérdidas anuales a los clubes profesionales.