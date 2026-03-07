Basquetbolista detenida por golpear a guardia de seguridad

Arike Ogunbowale estaba siendo escoltada junto a otras personas fuera del club E11even por un suceso no relacionado cuando golpeó al miembro de seguridad, según informes policiales recogidos por el New York Post.

La jugadora fue detenida poco después de las 04:20, hora local, y acabó siendo liberada bajo fianza, tras lo que enfrenta cargos de agresión menor en primer grado, de acuerdo con el citado medio.

Ogunbowale venía de proclamarse campeona con las Mist de la segunda edición de Unrivaled, cuya final tuvo lugar anoche.

El equipo también incluía a otras estrellas de la WNBA como Breanna Stewart, Veronica Burton, Allisha Gray, o Alanna Smith.

Videos difundidos en redes sociales por algunas jugadoras, como su compañera en las Wings Paige Bueckers, mostraban a Ogunbowale de fiesta en el club de Miami.

Las Wings dijeron en un comunicado compartido a los medios que están “en proceso de recopilar más información”. Por su parte, Unrivaled afirmó que “tiene conocimiento de un incidente que involucra a Arike Ogunbowale” y está “recopilando información adicional”, mientras se mantiene en contacto con la jugadora y sus representantes. EFE