1-12. República Dominicana noquea a los Países Bajos en Miami

Los quisqueyanos, bajo el mando de Albert Pujols como mánager, no se dejaron impresionar por unos neerlandeses que el sábado pasado hicieron historia al ganarle a Nicaragua por 3-4 con un 'walk-off home run’ o Jonrón de Oro e impusieron su jerarquía.

Los dominicanos se fueron en ventaja 0-2 en la parte baja de la primera entrada tras anotaciones de Fernando Tatis Jr., tras batazo sencillo al jardín izquierdo de Vladimir Guerrero Jr., y de Ketel Marte, tras un error en intento de ponche del neerlandés Xander Bogaerts.

El descuento parcial para los manejados por Andruw Jones llegó en la parte alta de la segunda luego de que Didi Gregorius pegara un jonrón sencillo.

La baja de la tercera reportaría dos entradas más para los de Pujols. El 1-3 y el 1-4 se reportaron en el tablero gracias a un vuelacercas de Guerrero Jr. que también remolcó otra tocada del plato de Marte.

La real pesadilla para los europeos llegó en la segunda parte del quinto inning, cuando un rally de seis carreras quisqueyanas les pasó como un huracán. Un jonrón de Junior Caminero impulsó a home plate a Juan Soto y a Manny Machado, mientras que otro vuelacercas, esta vez de Austin Wells, surcó el cielo del LoanDepot Park para anotar su propia carrera y la de Julio Rodríguez a la cuenta de los de la tierra del merengue y la bachata.

El rally de esa entrada fue completado por Erik González, que aprovechó un elevado de sacrificio de Ketel Marte para decretar el 1-10.

El fin del partido por nocaut (una diferencia superior a diez carreras luego del séptimo inning) se dio por un jonrón de dos carreras bateado por Guerrero Jr. que también habilitó una rayita de Marte para sentenciar el 1-12 en el marcador.

El próximo partido de República Dominicana en el grupo D del Clásico Mundial de Béisbol será el 9 de agosto contra Israel, mientras que Países Bajos enfrentará a los mismos israelíes el 10 de agosto, ambos encuentros con sede en Miami.