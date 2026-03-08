Galán-Chingotto y Triay-Brea ganan las finales del Gijón Premier Padel P2

La final masculina enfrentó en el Palacio de Deportes de La Guía 'Presidente Adolfo Suárez' a dos de las parejas más destacadas del circuito Premier Padel, con Galán y Chingotto imponiéndose en dos sets muy disputados para impedir la remontada de Coello y Tapia y alzarse con el trofeo del torneo asturiano.

El primer set se decidió con una rotura clave en el tramo final que permitió a Galán y Chingotto cerrarlo por 7-5, mientras que la segunda manga mantuvo la igualdad hasta el desenlace, en el que la pareja hispano-argentina certificó su victoria en el desempate para conquistar el título en Gijón.

En el cuadro femenino, Gemma Triay y Delfina Brea firmaron una remontada tras más de tres horas de partido ante Ariana Sánchez y Andrea Ustero, en una final que se resolvió en tres sets después de que cada pareja dominara un parcial inicial.

Sánchez y Ustero se adelantaron en el marcador al llevarse el segundo set por 7-6 tras ceder el primero por 6-4, pero Triay y Brea recuperaron la iniciativa en la manga definitiva, que cerraron por 6-3 para conquistar el torneo y poner fin a una sequía de títulos de varios meses.

El Gijón Premier Padel P2, celebrado esta semana en la ciudad asturiana, reunió a varias de las principales figuras del circuito internacional y supuso la primera parada del calendario del tour en España en la temporada 2026, la segunda en el calendario global de este año.