Lunes 9 de marzo de 2026

Redacción Deportes. El número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz, se enfrenta este lunes al francés Arthur Rinderknech, 28 del ránking y al que ha ganado en los cinco precedentes en el circuito ATP, en los dieciseisavos de final del torneo Masters 1.000 de Indian Wells, California (Estados Unidos). En el WTA 1.000, la polaca Iga Swiatek, número 2, juega en la misma ronda contra la griega Maria Sakkari.

Cornellà de Llobregat (España). El Espanyol recibe este lunes en el RCDE Stadium desde las 20.00 GMT al Oviedo después de sumar tres puntos de los últimos 27 posibles y no firmar victoria alguna en 2026, una dinámica que el equipo 'perico' espera revertir contra un rival sobre el papel inferior al ser el colista de la clasificación de LaLiga EA Sports.

Madrid. Julián Alvarez contra ‘Cuti’ Romero, la reválida de la Liga de Campeones . Aún rebuscan tanto Julián Alvarez como Cristian ‘Cuti’ Romero, compañeros y campeones del mundo con la selección argentina, su mejor versión en esta temporada, lejos del brillo de otros tiempos, antes de enfrentarse entre sí en el inicio de la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Tottenham, con la vuelta una semana después en Londres. Por Iñaki Dufour.

Redacción Deportes. Osimhen y el aviso del Liverpool. Sólo Kylian Mbappé, con trece tantos, Anthony Gordon, con diez, y Harry Kane, con ocho, han marcado más goles en esta Liga de Campeones que Victor Osimhen, autor de siete tantos, solo uno menos que la suma del resto de sus compañeros, entre ellos el tanto que derrotó en la fase liga por 1-0 al Liverpool, con el que vuelve a medirse ahora por el avance a los cuartos de final. Por Iñaki Dufour.

Madrid. El impacto total de Luis Díaz en el Bayern. Nada más Harry Kane ha disputado más minutos y ha marcado más goles que Luis Díaz en el presente curso en el Bayern Munich, con el impacto total del extremo colombiano en su primer año en el club bávaro, cuando ha multiplicado sus cifras de goles y asistencias para ser virtual campeón de la Bundesliga y firme aspirante a la Liga de Campeones, en la que este martes visita al Atalanta en el inicio de los octavos de final. Por Iñaki Dufour.

Redacción Deportes. Una contrarreloj individual de 11,5 kilómetros en la localidad de Lido di Camaiore abre este lunes 61ª edición de la Tirreno-Adriático, la "carrera de los dos mares, que está dividida en siete etapas por cinco regiones italianas. Entre los grandes nombres del pelotón destacan el mexicano Isaac del Toro, el esloveno Primoz Roglic, el belga Wout van Aert, el neerlandés Mathieu van der Poel o el ecuatoriano Richard Carapaz.

Redacción Deportes. La seis pruebas de supergigante de esquí alpino acaparan este lunes las medallas que se reparten en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Información de David Ramiro, enviado especial.

- NBA: Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers (23.00 GMT), Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies y Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets (23.30), Utah Jazz-Golden State Warriors (01.00) y Los Angeles Clippers-New York Knicks (02.00).

- Clásico Mundial de béisbol, torneo organizado por la MLB y que se juega en Estados Unidos (Miami y Houston), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan) (hasta 17).

- París-Niza (hasta 15). 2ª etapa: Épône-Montargis (187 km).

- Tirreno-Adriático, en Italia (hasta 15). 1ª etapa: CRI en Lido di Camaiore de 11,5 km.

- Copa Libertadores. Previa del partido de vuelta de la ronda 3 de la fase preliminar Botafogo (Bra)-Barcelona (Ecu) (ida 1-1).

- Copa de Campeones CONCACAF. Previas de los partidos de ida de 1/8 de final Philadelphia Union-Club América, Monterrey-Cruz Azul y Los Angeles FC-Alajuelense.

- Inglaterra. FA Cup. 1/8 final: West Ham-Brentford (19.30 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 27ª jornada (FOTO): Espanyol-Oviedo (20.00 GMT).

- Liga italiana. 28ª jornada: Lazio-Sassuolo (19.45 GMT).

- Liga de Campeones. Previas de los partidos Atlético de Madrid-Tottenham y Newcastle-Barcelona.

. Atlético Madrid-Tottenham. Julián Alvarez contra ‘Cuti’ Romero, la reválida de la Liga de Campeones. Por Iñaki Dufour.

. Galatasaray-Liverpool. Osimhen y el aviso del Liverpool. Por Iñaki Dufour.

. Atalanta-Bayern. El impacto total de Luis Díaz en el Bayern. Por Iñaki Dufour.

- Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (hasta 15). Información de David Ramiro, enviado especial. Medallas en seis pruebas de supergigante de esquí alpino.

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

