El Barça cierra la fase de grupos ante el Pelister para confirmar el liderato

El golpe sobre la mesa en la casa del vigente campeón de Europa, al que infligió su primera derrota continental en más de un año, situó al conjunto azulgrana en una posición inmejorable para acabar en lo más alto de la tabla.

Carlos Ortega preparó el partido con un análisis minucioso del rival, centrando la estrategia en la figura de Domen Makuc, clave para desarmar el entramado defensivo alemán. Su plan se materializó en un parcial de 0-7 en los últimos ocho minutos, que rompió el empate (29-29) y selló el definitivo 29-36.

"No sé si este es el mejor Barça de Ortega, pero sí siento que es el Barça más mío desde que estoy aquí. Más cercano a la forma de jugar y de entregarse que yo busco: la manera de atacar, de defender, la pasión con la que se entrega el equipo… básicamente, eso es lo que me hace sentirme identificado", ha explicado el técnico azulgrana en la víspera de la decimocuarta jornada.

Ahora, el Barça deberá certificar su liderato ante un Pelister que ya no tiene opciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase tras empatar la pasada jornada ante el Paris Saint-Germain (34-34).

Con una victoria, el cuadro catalán asegurará la primera plaza; pero incluso un empate le bastaría, ya que tiene un punto más que el Magdeburgo y le arrebató el golaveraje particular, dado que en la ida había perdido por la mínima (21-22).

El técnico azulgrana, sin embargo, ha dejado claro que su equipo no especulará y recibirá al Pelister en el Palau Blaugrana con todos los jugadores disponibles, con la intención de ganar y ampliar a 43 victorias en 44 partidos oficiales entre todas las competiciones su racha de la temporada.

Sin nada que perder, el conjunto normacedonio, que ya no cuenta con el español Rubén Garabaya en su banquillo tras dimitir a principios de diciembre de 2025, jugará en la capital catalana por primera vez en su historia. Su principal amenaza será el extremo Dejan Manaskov, máximo artillero del Pelister con 65 goles.

"El Pelister está haciendo las cosas muy bien, aunque estén abajo en la clasificación. Allí, en su pista, nos jugaron muy bien. Al final, tendremos que estar al 100% durante los 60 minutos, porque ellos no tienen nada que perder si queremos acabar primeros", ha señalado el central Petar Cikusa.

El objetivo del Barça no es otro que cerrar la fase de grupos como líder para aplazar la máxima competición continental hasta finales de abril y acabar de dar forma a un trigésimo tercer título liguero que encaró este fin de semana con la victoria ante el segundo clasificado, el Fraikin Granollers (42-31), para situarse a doce puntos de ventaja con veinte por disputarse.

Respecto a los cuartos de final, a los que ya está clasificado de forma matemática, el preparador malagueño ha evitado hacer especulaciones, a la espera de la resolución del Grupo A, donde la última jornada decidirá las posiciones del tercero al sexto, que se repartirán entre Kielce, Veszprem, Nantes y Sporting.

"Es algo que no depende de nosotros. Como suelen decir muchos entrenadores, uno debe ocuparse únicamente de lo que sí puede controlar. El rival que te pueda tocar no está en tus manos, y muchas circunstancias externas tampoco. Nuestro deber es centrarnos en nuestro equipo, preparar todo lo mejor posible y, ya veremos quién nos toca", ha concluido Ortega.