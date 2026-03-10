La UCI suspende 30 días a equipo colombiano Medellín-EPM por infracciones de dos ciclistas

La Agencia Internacional de Controles (ITA), responsable de los mismos y también de los procedimientos legales derivados de posibles infracciones por delegación de la UCI, confirmó la sanción a la formación colombiana, que puede ser recurrida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La sanción fue adoptada de acuerdo a las Normas Antidopaje de la UCI (UCI ADR), que contemplan la suspensión de un equipo cuando dos o más de sus ciclistas o personal reciben una notificación por presuntas infracciones ocurridas dentro de un mismo periodo de 12 meses, como es el caso de dos corredores colombianos del Medellín–EPM.

La ITA explicó que el 10 de junio de 2025 Aldemar Reyes Ortega fue notificado por la Organización Nacional Antidopaje de Colombia (COLDEPORTES) de una presunta infracción por anomalías inexplicables en su pasaporte biológico entre febrero y agosto de 2023 y que el 21 de agosto de 2025 Fabio Andrés Duarte Arévalo recibió la misma notificación por el mismo tipo de alteraciones en febrero de 2023; en el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2024 y en enero de 2025.