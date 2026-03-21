Domingo, 22 de marzo de 2026

Redacción deportes. El Barcelona, líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, recibe este domingo al Rayo Vallecano en busca de un triunfo que mantenga si diferencia con el Real Madrid que recibe al Atlético en el Bernabéu en el derbi de la capital de España. También se juegan los partidos de la jornada 29 de LaLiga EA SPorts Celta-Alavés y Athletic-Betis.

Miami (EE.UU.). El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y vencedor en 2022, se enfrenta en tercera ronda del Abierto de Miami al estadounidense Sebastian Korda, número 36 en el ránking de la ATP, al que ha vencido en cuatro de sus cinco enfrentamientos anteriores.

Girona. El ciclista colombiano Nairo Quintana, ganador de una Vuelta a España y un Giro de Italia, comparece este domingo, en la víspera del inicio de la Volta a Cataluña, en una rueda de prensa en la que podría abordar su futuro profesional al final de la presente temporada.

Redacción deportes. Los Mundiales de atletismo de pista cubierta de Torun (Polonia) terminan este domingo con su tercera y última jornada, en la que se completarán las finales pendientes.

Mundiales de atletismo de pista cubierta, en Torun (Polonia). Última jornada (FOTO).

- Rally-raid de Portugal, 2ª prueba del Mundial de la especialidad. Última jornada.

- NBA (-1 GMT): Denver Nuggets-Portland Trail Blazers (22.00), Sacramento Kings-Brooklyn Nets (23.00), New York Knicks-Washington Wizards (00.30), Boston Celtics-Minnesota Timberwolves (01.00) y Phoenix Suns-Toronto Raptors (02.00).

- España, Liga Endesa. 23ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Hiopos Lleida-Joventut (12.00), Dreamland Gran Canaria-Río Breogán (13.00), Kosner Baskonia-Basquet Girona y Valencia Basket-Covirán Granada (17.00) y Barça-Real Madrid (19.00).

- Entrevista a Vitor Galvani, entrenador de los Capitanes CDMX de la G League.

- Rueda de prensa de Nairo Quintana, ganador del Giro en 2014 y la Vuelta España a 2016,en la que el ciclista colombiano podría anunciar su retirada al final de temporada.

- Previa de la Volta a Cataluña, que se disputa entre el lunes 23 y el domingo 29.

- Finales de la Copa del Mundo, en Lillehammer (Noruega). Supergigantes femenino (9.45 GMT) y masculino (11.30 GMT).

- Copa del Mundo. Prueba en Vikersund (Noruega) (16.15 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 29ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Barcelona-Rayo (14.00), Celta-Alavés (16.15), Athletic-Betis (18.30), Real Madrid-Atlético de Madrid (21.00)

- Liga inglesa (jornada 31)(-1 GMT): Newcastle-Sunderlard (13:00), Aston Villa-West Ham (15:15) y Tottenham-Nottingham Forest (15:15).

- Final de la Copa de la Liga inglesa: Manchester City-Arsenal.

- Liga italiana (jornada 30) (FOTO)(-1 GMT): Como-Pisa (12:30), Roma-Lecce (18:00) y Fiorentina-Inter (20:45).

- Liga francesa (jornada 27)(-1 GMT): Lyon-Mónaco (15:00) y Marsella-Lille (17:15).

- Continúa la duodécima jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Sarmiento-Aldosivi, Estudiantes de Río Cuarto-River Plate, Boca Juniors-Instituto, Independiente Rivadavia-Rosario Central y Argentinos Juniors-Platense.

- México: El campeón Toluca visita al Pachuca y el Tigres UANL al Juárez FC, en la duodécima jornada del Clausura del fútbol mexicano.

- Estados Unidos. El Inter Miami de Leo Messi visita al New York City FC en el Yankee Stadium, en la que será la última visita del vigente campeón del mundo con Argentina a la región de Nueva York/Nueva Jersey, la sede que acogerá la final del Mundial de verano.

- Honduras.- Se inicia la decimocuarta jornada del torneo Clausura hondureño con los juegos Marathón-Victoria, Motagua-Real España y Juticalpa-Olimpia. (Foto)

- Uruguay. Comentario de la séptima jornada del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo.

- Chile. Inicio del nuevo torneo Copa de la Liga en el fútbol chileno.

- El Salvador. Comentario de los partidos disputados el fin de semana correspondientes a la jornada 14 del torneo Clausura del fútbol salvadoreño.

- LIV Golf. Torneo de Sudáfrica, en Steyn City. Última joranada.

- DP World Tour. Hainan Classic, en el Mission Hills Resort Haikou de Isla Hainan (China). Última jornada.

- PGA Tour. Valspar Championship, en el Innisbrook Resort and Golf Club de Palm Harbor, Florida (EEUU). Última jornada.

- Gran Premio de Brasil, 2ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Goiânia-Ayrton Senna. Moto3 a las 15.00 GMT, Moto2 a las 16.15 GMT y MotoGP a las 18.00 GMT.

- Mundial de motocross. 2ª cita: MXGP de Andalucía, en Almonte (Huelva).

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (FOTO)

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes