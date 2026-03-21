Duplantis sufre como nunca para ganar

Pero si bien el ucraniano Bubka logró sus cuatro títulos en un período de diez años, lo que transcurrieron entre los Mundiales de París 1985 y los de Barcelona 1995, el escandinavo apenas ha necesitado cuatro, tras encadenar de manera consecutiva la victoria en las cuatro últimas ediciones.

Sin embargo, en nada se pareció el triunfo logrado este sábado por Duplantis a los conquistados en Belgrado, Glasgow o Nanjing, ya que en esta ocasión el sueco sí tuvo rival, el griego Emmanouil Karalis.

A diferencia de lo ocurrido hace una semana en Uppsala, donde el heleno no resistió el cara a cara con un Armand Duplantis, este sábado hizo sufrir lo indecible al sueco para colgarse la medalla de oro.

Karalis, que este año saltó 6,17 metros, un registro sólo superado en toda la historia por el propio Duplantis, jugó magníficamente sus cartas y a punto estuvo de sorprender al escandinavo con una inteligente estrategia

Tras saltar a la primera 6,05 metros, Emmanouil Karalis renunció a saltar tanto los 6,10 metros como los 6,15, lo que obligó a Armad Duplantís, que sí había sobrepasado esas dos alturas, a tener que seguir saltando sobre 6,20 metros.

Una altura que a punto estuvo de superar el pertiguista griego, lo mismo que los 6,25, la altura a la llegó a elevarse el listón a causa de la batalla táctica en la que se enzarzaron ambos saltadores.

Pero si Karalis falló en los dos intentos sobre 6,25 metros, Duplantis sí que superó el listón para conquistar su cuarto título consecutivo de campeón del mundo bajo techo, el más sufrido de todos por la resistencia de 'Manolo' Karalis, plata con 6,05 metros.

Completó el podio el australiano Kurtis Marschall, que se colgó el bronce con una marca de 6,00 metros, que demostró el excelso nivel que tuvo la final.