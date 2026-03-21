Jorge Campillo arrebata el liderato al estadounidense Jordan Gumberg en Hainan

Campillo cerró la tercera ronda con 67 golpes, dos menos que su rival directo Gumberg con 69, y se situó con un total de -12, por lo que aumenta sus opciones de luchar por el título en el torneo que se celebra en la isla de Hainan, al sur del país asiático.

El jugador cántabro logró birdies en cuatro de sus primeros siete hoyos en la jornada decisiva y mantuvo su tarjeta libre de bogeys, con un quinto birdie en el hoyo 12 que le bastó para igualar al líder.

Por su parte, el sudafricano Dylan Fritelli quedó a un golpe del líder tras una ronda de 66 y se unió al grupo de candidatos al triunfo final.

Los siguientes españoles en la clasificación son Sebastián García con -10, Rocco Repetto con -8, Ángel Hidalgo con -5, con -4 Ángel Ayora e Iván Cantero, Rafa Cabrera con -3 y Manuel Elvira y Quim Vidal, ambos con -2.

No pasaron el corte Eugenio López-Chacarra, Adri Arnaus, Nacho Elvira y Pablo Larrazábal.

Este domingo se disputa la cuarta y última ronda del torneo que el año pasado ganó el inglés Marco Penge.