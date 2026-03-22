Estados Unidos manda en el medallero de Torun

Los norteamericanos finalizaron por delante de Gran Bretaña, que consiguió cuatro victorias este fin de semana; de Italia, tercera con tres oros y dos platas; de Ucrania y de Portugal, ambas con un balance de 2-1-0.

El 'top diez' lo completaron España (1-2-2), Países Bajos (1-2-1), Bélgica (1-2-0), Polonia (1-1-2) y Suiza (1-1-1).

Cuba terminó en la decimoquinta plaza con un oro; Venezuela y México entraron en el medallero decimonovenos con una plata; y Colombia aportó un bronce y fue vigésima cuarta.

En la clasificación por puestos el dominio de Estados Unidos fue apabullante. Sumó 156 puntos, 104 más que Jamaica (52) y Polonia en esta ocasión cerró el podio de los Campeonatos con 48, uno más que Países Bajos e Italia.

Cuba también concluyó decimoquinta con 23; Brasil, Venezuela y México fueron fueron vigésimo séptimos con 7: Colombia trigésima cuarta con 6; y Uruguay cuadragésimo sexta con 3.