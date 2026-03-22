Los kenianos Kibet y Chepngetich se impone en la Media Maratón de Madrid con 1:00.50

Tras Ludwina cruzaron la meta otras dos compatriotas suyas: Jedidah Chepkemoi Sang, segunda con 1:09.00, y Caroline Jebet Korir, tercera con 1:10.28.

A las puertas del podio se quedó la española Fátima Azzharaa, que llegó tres minutos después que Jebet con un crono de 1:13.53, seguida, entre las españolas, de Azucena Díaz Calvo, en sexto lugar con un tiempo de 1:16.27.

En la prueba masculina, la tercera plaza fue para el etiopé Berihun Moges con 1:02.09, rompiendo en parte el dominio de los kenianos, que coparon, salvo esa posición, la seis primeras plazas de esta prueba que recorre el centró de la capital de España, con Raimond Cheruiyot, cuarto; Elisha Kiprot, quinto; y Christopher Kitetu, sexto.

El primer español clasificado entró en el octavo puesto. Juan Antonio Pérez Moreno hizo 1:04.25, solo superado por los africanos y por el ecuatoriano Segundo Oswaldo Jami, séptimo con 1:03.43.